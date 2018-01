Marcelino: "Queda mucha Liga, ahora queremos estar en una final"

"Esfuerzo, sacrificio y unión" en el vestuario son las claves de las que habla el entrenador del Valencia CF Marcelino García Toral, para superar las importantes bajas de este jueves en la ida de semifinales ante el. Por otro lado, el técnico no descarta todavía las salidas en el "último día de mercado" de Nacho Vidal y Maksimovic ; eso sí, deja claro que para ceder al serbio debería llegar antes el tercer fichaje. Un jugador polivalente, un refuerzo "complicado".

Está esta es la rueda de prensa de Marcelino:



Último día de mercado, ¿Maksimovic y Nacho Vidal siguen con opciones de salir? ¿Aún puede llegar un último fichaje?

"Es el último día, los dos saben su situación, no sé deciros si van a seguir los dos, sí que si no llega nadie no va a salir Maksimovic. Si viene lo analizaremos. Es difícil, podría ser si se nos presenta un jugador para una zona del campo que sea polivalente"

¿Las bajas golpean el ánimo del equipo?

"Teníamos mucha ilusión y la seguimos teniendo por pasar esta eliminatoria y estar en una final. Nos tocó el peor equipo posible en el sorteo, el más en forma de Europa. Y la segunda circunstancia es que no vamos a poder con el equipo como quisiéramos, con todos nuestros jugadores disponibles para este primer partido ante el Barça, bajas muy importantes, disponemos del resto y vamos con el máximo ánimo e ilusión de llegar a la final rival, pese a ser el rival más difícil y en condiciones que no queríamos"

Sánchez Martínez (Colegio Murciano), ¿sabía que era el árbitro del partido?

"Me da igual, sinceramente. Le ubico la cara, ahora que me has dicho el nombre, pero no estoy pendiente de quién nos pita. Estamos muy pendientes de nuestro equipo y mucho también del rival, de cómo contrarrestarlo..."

¿Puede precisar cuáles van a ser las bajas?

"Murillo seguro, pese a que lleva un tiempo entrenando. Garay, Guedes y Kondogbia..."

Al nombrarlas se ha oído resoplar en la sala de prensa, ¿cómo están los ánimos en el vestuario?

"Esto es el fútbol, tenemos que pasar por etapas en las que pueden pasar estas circunstancias de lesiones. Desde hace tiempo hay una zona, la defensa, muy castigada. Nos obligaba a ir rotando y colocar futbolistas en otras posiciones. Esperemos que los plazos de recuperación sean los más cortos posibles y el resto de la plantilla vamos a trabajar muy fuerte. Es lógico que quisiéramos contar con todos los futbolistas, pero no es posible. Desde la unión, el esfuerzo intentaremos maximizar el rendimiento"

¿Cuál es la posición suya sobre Maksimovic y Nacho Vidal? ¿Cuando dice de fichar un jugador polivalente es que puede ser un centrocampista?

"Para el mediocampo, no, hablo de un jugador que pueda jugar en más de una posición, mejor que si es un jugador con una posición específica. Nacho y Maksi saben su situación, he hablado con cada uno de ellos. No voy a hacer públicas conversaciones personales, ellos saben qué pienso de su situación dentro del equipo"

¿Está preocupado por la situación física del equipo en este tramo de temporada cargado y complicado?

"Lo afrontamos con máxima ilusión y sacrificio. Los esfuerzos se acumulan, queremos llegar a una final y ganar partidos de Liga. Las lesiones merman y limitan las rotaciones y unos tienen que jugar más de lo que quisiéramos, ojalá que no surjan nuevas lesiones. Así es la competición, queda mucha liga y muy poco para jugar una final, vamos de uno en uno, este jueves hay un partido tremendamente importante y exigente y lo encaramos con toda ambición por sacar un buen resultado para la vuelta"

¿El 7-0 de hace dos años en el Camp Nou puede ser una losa para el equipo?

"Los jugadores no se acuerdan casi del partido ante el Madrid, seguro que no lo va a ser... cada partido es diferente, no hay dos iguales ni contra el mismo rival en unos días. Va a ser difícil, pero estamos convencidos de que podemos generarles problemas, lo hicimos en Mestalla y estuvimos cerca de ganarles. No vamos a escatimar esfuerzos, ni nivel competitivo. No ha dejado de hacerlo este Valencia y mañana lo va a volver a hacer"

¿Cómo vio a Carlos Soler ante el Madrid?

"Muy bien, esos 45 minutos, al final, le costaron un poco. Llevaba poco ritmo, pocos entrenamientos a una exigencia alta. La situación nos obliga a utilizar lo que tenemos, aunque sería más conveniente que entrase más progresivamente. Hoy está curado, preparado para repetir esfuerzos y su puesta a punto va a ser a medida que juegue partidos"

¿Le sorprende que el Barça lleve dos años sin que le señalen un penalti?

"Tiene buena posesión, domina mucho el juego y tiene muy buenos defensores"