Prohíben a un valencianista que lleve la bufanda del Valencia CF en el Camp Nou

"He sacado mi entrada y he entrado con mis amigos, cuando estábamos ya sentados en nuestro sitio, ha venido uno de los vigilantes de seguridad y me ha dicho que me escondiera la bufanda, entonces me la he metido en el bolsillo, pero ha vuelto y me han dicho que se veía un poco de color naranja, que la escondiera o me reubicaban con el resto de aficionados del Valencia CF . Yo le he dicho que he pagado mi entrada y que no tengo porqué moverme y entonces la situación era, que o escondía la bufanda o me tenía que salir del estadio. Eso sí, le he dicho que si marca elvoy a sacar la bufanda, esto lo tengo muy claro. Ahora la llevo en el bolsillo pero si marcamos la sacaré".

Este es el testimonio que Toni Calderón, aficionado del Valencia que ha ido a ver el partido ante el FC Barcelona en el Camp Nou, ha manifestado a SUPER. Toni es de natural de la localidad de Foios, en L´Horta Nord y ha querido mostrar con ello su disconformidad porque simplemente ha pagado su entrada y no estaba haciendo nada malo, solo llevar la bufanda de su equipo colgada del cuello.