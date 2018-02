Maksimovic se queda como el jugador "polivalente"

El mercado cerró a la medianoche sin que en el Valencia CF se diera el tercer fichaje –la llegada de un lateral derecho– y con la permanencia en el equipo de Nemanja Maksimovic Por la mañana Marcelino García Toral avisó de que sería "muy complicado" conseguir lo deseado para la posición de lateral derecho y añadió que, si no llegaba ese refuerzo,seguiría en la plantilla descartándose todas y cada una de las propuestas que el serbio ha tenido para irse media temporada delen calidad de cedido.

En los últimos días el entrenador dialogó tanto con Nacho Vidal como con Maksimovic. El lateral va a tener difícil sumar minutos en la segunda mitad de la campaña. Pese a ello, Nacho ha preferido quedarse para continuar compitiendo por la titularidad con Martín Montoya en una posición en la que Marcelino no ha podido contar con el anhelado refuerzo.

El planteamiento del técnico consistía en refozar al equipo con un jugador estilo Cancelo, al que hace unas semanas Luciano Spalletti cerró las puertas del Inter. Un futbolista capaz de actuar en la banda derecha tanto en el centro del campo como en el lateral de la defensa. Otras alternativas de laterales con fuerte ofensivo y buen centro, como el italiano del United Darmian, se cayeron por la dificultad para sacarlos en enero.

"Si no llega nadie, Maksimovic no va a salir. Si viniera un jugador lo analizaríamos. Pero es muy difícil, sólo podría ser si se nos presenta un jugador para una zona del campo que sea también polivalente... No estoy hablando de un centrocampista, hablo de un jugador que pueda jugar en más de una posición, sería mejor que si el futbolista tiene únicamente una demarcación específica", dijo ayer al mediodía el entrenador del Valencia. No hubo fichaje y Maksimovic se quedó.

El centrocampista serbio no hubiese puesto ningún problema si el club hubiese encontrado lateral y decidido su cesión. Sin embargo, se queda satisfecho por no tener que romper a mitad de curso su integración a la dinámica del equipo. En las últimas fechas Nemanja ha aumentado su cuota de minutos y ha progresado de manera considerable con el idioma. Una cesión ´controlada´ a clubes de la Liga que hasta el final insistieron por él –Getafe, Leganés y Espanyol– tampoco la veía mal para ganar más opciones de ir al Mundial. Eso sí, ´Maksa´ es un jugador bien considerado en la federación serbia y ha sido internacional incluso sin jugar con el Valencia. Maksimovic ha ganado en estatus para Marcelino gracias a buenas alternativas y es una alternativa tanto para el mediocentro como para el interior derecho.