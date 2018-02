"La eliminatoria está difícil pero abierta, Mestalla nos va a ayudar"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral no oculta que le habría gustado que su equipo marcara un gol en elpero asegura que la eliminatoria está abierta.Esta es la rueda de prensa del entrendor valencianista:

Derrota por la mínima, pero sin gol.

No cabe duda que perder 1-0 no es un buen resultado, nos hubiera gustado marcar, o que no nos marquen, pero jugamos contra un gran equipo, que está arransado en esta liga y creo que tiene mérito nuestro nivel competitivo. La eliminatoria está dificil pero abierta y vamos a luchar con nuestra fuerza, a la épica, parece imposible pero lo vamos a intentar.

¿Qué echó de menos para sacar un resultado mejor?

En el primer tiempo el Barça nos sometió muchísimo, tuvimos dificultades para salir, pero a pesar de tener el balón nos generaron una oportunidad únicamente, el trabajo defensivo del equipo fue casi perfecto, contuvimos al Barca y a Messi, nos faltó iniciar el juego y en la recuperación de balón ser capaces de sacar un pase que desbordara la presión de ellos. En la segunda parte el equipo tuvo más iniciativa, les creamos problemas, pero nos metieron un gol y nos pone la eliminatoria muy difícil.

Factor Mestalla para la vuelta.

Mestalla nos va a ayudar, se va a volcar con su equipo porque saben cómo hemos venido aquí, incluso Simo que no estaba disponible porque se puso enfermo, vimos al equipo competir sin parte del potencial que tenemos.

Nos va ayudar Mestalla, pero jugamos contra un equipo dificilísimo que lleva la liga de calle. Solo en dos partidos no ha metido gol fuera de casa, a ver si hay un tercero.

¿Recupera a alguien para la vuelta?

No tengo ni idea, el paso de los días nos lo irá diciendo.

¿Es favorito el Barça?

Siempre fue favorito, claro además, y más en la situacción en la que veníamos. Si al Barça le quitamos potencial como el nuestro, también estaría debilitado, pero estoy orgulloso del espíritu, el esfuerzo y permitir al rival muy pocas ocasiones y tener al final la posibilidad de empatar. Siempre el Barça es favorito y más con 1-0.

Nivel defensivo altisimo.

Si somos capaces de competir los próximo 18 partidos así, espero que sean 19, va a ser muy difícil ganarnos, tenemos que tener este espíritu grupal y jugar con la intensidad que nos han dejado, es para estar muy satisfechos del rendimiento defensivo del equipo. Son jugadores de gran calidad individual, pero hemos defendido bien y les hemos generado ocasiones.

¿1-0 es bueno, malo, regular?

Siempre que pierdes y no marcas es difícil, pero lo vamos a intentar. Sigue siendo claro favorito.

¿Hay dos raseros a la hora de arbitrar?

Me hubiera gustado competir de otra forma.

Actuación de Ferran Torres.

Es un chico que estará con nosotros y participará en función de las necesidades del equipo y su propio rendimiento.

¿Cuál es la idea para la vuelta?

Ahora valoramos este partido y luego pienso en el Atlético de Madrid y después ya pensaré en el planteamiento contra el Barceloma.

Zaza no jugó. ¿Es el cuarto delantero como se vio hoy?

Es imposible que sea el cuarto porque estaba enfermo, a partir de ahí..tenemos nivel competitivo alto y tengo que impartir justicia y poner a los mejores jugadores en cada partido. Hoy no estaba disponible, estaba enfermo.

Se espera un Mestalla a tope para la vuelta. ¿Le sorprendió el Camp Nou vacío?

Estaba lloviendo, puedo hablar de mi afición, pero no de la afición del Barça. Seguro que Mestalla tiene una grandísima entrada y nos va a arropar para llegar a un final que después de diez años es una tremenda ilusión. Vamos a hacer todo lo posible para intentar ganar y pasar, pero es obvio que jugamos contra un gran equipo.

Ahora viendo el partido, ¿Hubiera hecho otro planteamiento más ofensivo?

Es muy difícil contener al Barça, tiene mucho métrito que el Barça no haya tirado a puerta en el Camp Nou en la primera parte... Buscábamos aprovechar nuestras bazas y llegar con vida al segundo partido, el rendimiento del equipo ha sido extraordinario, creo que el Valencia sin Murillo, Garay, Kondogbia, Guedes y Zaza jugar y competir como lo ha hecho contra el Barça que tenía a toda su plantilla, es muy difícil. En la segunda parte tuvimos nuestras opciones, pero teníamos un gran equipo en frente. En la primera parte nos costó mucho salir de la presión, pero en la segunda parte les incomodamos más. Estoy orgulloso de lo que el equipo ha hecho con las limitaciones que teníamos. ¿Qué haremos en la vuelta? Ahora voy a pensar en el partido contra el Atlético de Madrid.