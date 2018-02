Paulista regresa en tiempo récord

Gabriel Paulista se ha recuperado en tiempo récord de la lesión en la rodilla izquierda que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Valencia. El central solo ha necesitado siete días para estar de nuevo a disposición de Marcelino García Toral . Un milagro teniendo en cuenta que en un principio se habló de un periodo de recuperación estimado de dos semanas.

El brasileño no solo vuelve a la lista de convocados para el Camp Nou. Entrará directamente al once titular por necesidades del equipo. Ezequiel Garay y Jeison Murillo son baja por lesión y la intención del técnico es que Gabriel ocupe el centro de la defensa junto al otro central sano de la plantilla: Rúben Vezo. Ambos probaron juntos en Paterna y serán los encargados de frenar al Barcelona por dentro. No hay más.

El brasileño competirá contra los de Valverde con solo dos entrenamientos completos en sus piernas y una aparatosa protección en la rodilla que invita a pensar que todavía no está al cien por cien. Lo que está claro es que el jugador ha hecho un esfuerzo por jugar. Tal y como apuntó Superdeporte en la edición del miércoles, Paulista tenía "ganas" de ayudar al equipo y no se descartaba para viajar a Barcelona. Gabriel se lesionó el pasado 24 de enero en Mendizorroza en una fea acción que hacía presagiar lo peor. Hasta el punto que el club se movió rápido y tanteó la opción de lograr una nueva cesión de Eliaquim Mangala. Por suerte, todo quedó en una hiperextensión y un partido solo de baja. El que se perdió el pasado sábado contra el Real Madrid.

Paulista regresa esta noche contra el Barcelona. La pregunta ahora es: ¿Cuándo lo harán los también lesionados Garay, Kondogbia y Guedes? El club no descarta a ninguno de los tres para el partido del domingo contra el Atlético de Madrid. Se espera que lleguen a tiempo al Wanda Metropolitano. Garay y Guedes, con una contusión en el hombro y una lesión muscular en el bíceps femoral respectivamente, visitaron la consulta del doctor Antonio Maestro en Gijón para ser explorados por el jefe de los servicios médicos del Sporting. Un médico de la máxima confianza de Marcelino que ya se encargó personalmente de la operación del quinto metatarsiano de Guedes.

El club también confía en la recuperación del cuádriceps de la pierna derecha de ´Kondo´. Quien lo tiene complicado es Murillo. Marcelino aseguró hace solo siete días que "Murillo, con seguridad, no va a estar para la próxima semana" en referencia a esta. Su regreso tendrá que esperar.