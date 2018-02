Un Valencia a por todas en el Camp Nou

El Valencia está a 180 minutos de una final de la. A solo dos pasos de escribir otra página de oro en la historia del club. Mucho ha llovido desde aquel último título de 2008 en el. Una década. Durante los diez últimos años el equipo se ha quedado a las puertas de la finalísima hasta en dos ocasiones. Una de ellas de infausto recuerdo. Por suerte, elde Marcelino García Toral es otro. Más competitivo. Más fiable. Más ganador. Esta noche tiene un gran reto en el. Jugará ante "uno de los equipos más en forma de Europa", en palabras del técnico asturiano, y contra sus propias bajas. no llegan a tiempo. Casi la columna vertebral del equipo. Aún sí, parano hay excusas que valgan. Cree en la "unión, el esfuerzo, el trabajo y el sacrifico" de los 18 jugadores que finalmente viajan, en el equipo y en un resultado positivo que mantenga vivo el sueño de la vuelta en

Marcelino ha colgado el cartel de favorito al Barça de puertas para afuera. Después del sorteo aseguró que el equipo azulgrana, campeón en las últimas tres ediciones, era el rival más difícil que les podía haber tocado. Sin embargo, el discurso dentro del vestuario es mucho más ambicioso. El entrenador del Valencia ha recordado a sus futbolistas durante la semana que hace solo dos meses compitieron de tú a tú contra los de Valverde y estuvieron muy cerca de ganar. Aquel partido, el de la celebración de Rodrigo con la peluca naranja de Jaume Ortí, es el camino.

, pese a las bajas, presentará un once titular de plenas garantías. No muy diferente al que ensayó a puerta cerrada en Paterna . Conen la portería,en el centro de la defensa,en la derecha, un doble lateral izquierdoen el doble pivote y una dupla de ataque cony... ¿probó con el hispano-brasileño, aunque parece extraño quese quede de nuevo en el banquillo teniendo en cuenta que el domingo no podrá jugar por contrato contra el

El Barcelona, por su parte, afronta la semifinal intratable en el campo, entero de piernas y con la intención de poner toda la carne en el asador en la ida. Los azulgrana tienen un colchón de puntos en la Liga que les permite priorizar la Copa. Como ya hicieron en las eliminatorias previas contra el Celta de Vigo y el Espanyol. Por eso, Ernesto Valverde saldrá esta noche con su mejor once posible. Solo entra en las rotaciones la portería. Jugará Jasper Cillessen bajo palos. El resto de la alineación será la de gala con Leo Messi y Luis Suárez en punta de ataque.

Es difícil meterle mano a este Barça, pero no imposible. Este Valencia de Marcelino, a diferencia del de los últimos dos años, es capaz de competir contra cualquiera. Así lo entiende el vestuario que se sintió durante buena parte del partido del sábado superior al Real Madrid y que ha visto recientemente cómo el Barcelona sufría para ganar el pasado fin de semana al Alavés en Liga y estuvo a punto de caer eliminado si el Espanyol hubiera aprovechado una contra en los últimos minutos de la vuelta de cuartos de final. Hay bajas, pero todavía hay más ilusión.

Siempre que, eso sí, no se cruce en el camino un Estrada Fernández de turno. El Valencia se ha sentido perjudicado desde aquel mítico no gol de Messi. Iglesias Villanueva ya saldó su deuda con el Barcelona el fin de semana devolviéndole a los azulgrana lo que le había quitado en Mestalla. El Alavés, de hecho, ha presentado una queja formal a los árbitros. El Valencia espera no tener que planteárselo. Pita el murciano Sánchez Martínez. Esta noche, además de concentración desde el minuto uno hasta el noventa, intensidad, eficacia en las dos áreas y suerte, necesitarán justicia. ¡A por todas!