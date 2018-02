"En el Camp Nou juegas contra el Barça y el árbitro"

De. Hay cosas que no cambian cuando juegas contra ely el El Valencia volvió a salir perjudicado por la actuación del árbitro. Esta vez por culpa de dos agresiones clarísimas de Sergi Roberto y Luis Suárez que merecieron ser castigadas con tarjeta roja durante la primera parte. Los demerecieron irse al descanso en inferioridad numérica. Una circunstancia clave que hubiera cambiado el rumbo del partido y que cabreó mucho a Marcelino García Toral y a su vestuario.

La primera acción polémica se produjo en el minuto 34. Sergi Roberto lesionó a Andreas Pereira con una acción que solo fue castigada con amarilla, pero que bien puso ser expulsión. El lateral derecho del clavó los tacos de su bota en el muslo izquierdo del portugués en una entrada escalofriante. Aunque la jugada se produjo con balón por medio, pudo ser roja perfectamente. No se mordió la lengua Gabriel Paulista. El brasileño, que había puesto en riesgo su rodilla izquierda por ayudar al equipo, estaba indignado con el comportamiento de Sánchez Martínez en esa jugada. "Es difícil hablar de arbitrajes, no he visto la jugada, pero mis compañeros me dicen que fue para expulsión. Estamos en el Camp Nou, aquí sabemos que es difícil, tenemos que jugar contra el Barca y contra el arbitraje, pero ahora hay que olvidar estos noventa minutos y ver qué podemos mejorar", decía con rabia el central brasileño.



Igual de clara fue la agresión, una más de Luis Suárez, al filo del descanso. Corría el minuto 44. El delantero uruguayo, con barra libre desde que aterrizó en la liga española, se desentendió completamente del balón y lanzó una patada por detrás a Rúben Vezo. Así relataba el propio luso la jugada al final del partido. "Creo que los árbitros no quieren perjudicar, unas veces aciertan, otras no, al final esto es fútbol. En la jugada de Suárez voy mirando el balón y siento un contacto por atrás, pero no sé...", decía sin querer echar más leña al fuego. El árbitro ni siquiera señaló la falta. Algo que todavía escuece más al Valencia teniendo en cuenta que Suárez estaba apercibido y una amarilla en esa acción le hubiera impedido participar el próximo jueves en el partido de vuelta en Mestalla.

Marcelino fue preguntado por el doble rasero de los árbitros a la hora de castigar al Valencia. El técnico, que nunca enjuicia la labor arbitral, dejó claro su descontento de forma, eso sí, muy elegante. "Me hubiera gustado competir de otra forma". La patada de Sergio Roberto, por contra, se veía de forma muy diferente en el Barça. Aleix Vidal vio otra película. "Son cosas de fútbol, siempre jugamos al límite y estoy seguro que no es expulsión", afirmaba.

Preguntado por el comportamiento de Suárez en el campo, Paulista dijo: "En un jugador muy pesado, peleón y me gusta jugar contra delanteros así. En Mestalla me hablaba cosas malas y yo le decía que era el mejor delantero del mundo". El brasileño reconoció que forzó a pesar de la recomendación médica. "Yo juego hasta con una pierna para ayudar a este equipo", concluyó.