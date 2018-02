El entrenador del Valencia CF Marcelino García Toral ha analizado la actualidad deportiva del equipo, en la previa del partido que les medirá este domingo en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid

Esta ha sido la rueda de prensa íntegra del técnico valencisanista:



El equipo pierde a Andreas por una entrada brutal, ¿qué hubiese pasado al revés, si se tratara de Messi?

Lo perdemos para este partido y varios más, para mínimo 3 semanas y depende de la evolución pero pueden ser 5 o 6. Me parece que la entrada fue durísima. Creo en la imparcialidad de los árbitros pero a veces es difícil entender la diferencia de criterio en una misma acción con uno y otro equipo

El VCF pierde a un jugador y el FC Barcelona puede contar con Suárez y con Sergi Roberto. ¿Eso no es descafeinar la eliminatoria?

No, los árbitros están para pitar, nosotros tenemos que, a nivel futbolístico, olvidarnos de los árbitros, estar pendientes de nosotros y del rival. Igual que se califica a los entrenadores, a los árbitros lo hacen los medios de comunicación. Vemos situaciones que a la hora de interpretar acciones similares entendemos que deben ser igual para los dos equipos, no tenemos nada más que decir. No pienso en el árbitro, deseo que sea imparcial y pase desapercibido. Si hay un contragolpe y paramos al rival, que sea lo mismo si el rival hace lo mismo en la misma acción. Debemos mantenernos al margen del árbitro, pensar en algo más de lo que nos exige la competición y buscar el máximo rendimiento es desviar la atención y perder concentración. Debemos mantenerla durante 90 minutos para ganar al Atlético.

¿Cómo está el equipo después del partido en el Camp Nou?

Ayer -por el viernes- cansado, mañana -por el domingo- a tope. A nivel de motivación estamos bien, el equipo ha demostrado un nivel competitivo muy alto contra uno de los tres mejores equipos del mundo, creo que les hemos generado muchísimas dificultades, hemos cometido pocos errores, hemos dejado una eliminatoria abierta y lo hemos hecho con muchísimas bajas. El equipo tiene muy buena disposición y va a encarar el partido de mañana con el ánimo de ganar. Nos enfrentamos a un grandísimo rival después de jugar contra el Barça pero no damos el partido por perdido ni mucho menos. Después de dos derrotas en Liga, necesitamos una victoria.

Partido importante porque aprietan los equipos de abajo.

Todos los partidos son importantes, después de este nos quedarán 16. No hay que ser demasiado inteligente para saber que jugamos ante un buenísimo rival, es la primera vez que vamos a un campo nuevo y eso genera motivación extra. Ese partido requerirá un gran esfuerzo y dificultad grande, el Atlético es super competitivo y nosotros queremos ganar todos los partidos. Cada partido te juegas tres puntos y el objetivo a final de temporada. Hubiera firmado encontrarme en esta situación en este momento; unas semifinales de Copa jugando la vuelta en casa y terceros clasificados.

¿Es difícil gestionar un partido como el del domingo en medio de una eliminatoria contra el Barça?

Es difícil, pero tenemos que ser conscientes que siempre lo inmediato es lo más importante. El cuerpo técnico no se distrae en absoluto con el siguiente partido, los jugadores tampoco porque es un partido importante y luego tenemos cuatro días. Sería un plus añadido confirmar nuestro buen rendimiento de dos resultados adversos, como el del Real Madrid, y en Barcelona. Ahora queremos seguir siendo competitivos y vamos a intentar lograr que ese nivel alto se vea refrendado con un resultado favorable.

¿Recupera a algún jugador? ¿Llega Guedes? ¿Cómo está Gabriel Paulista de su rodilla?

Tenemos que esperar al entrenamiento de esta tarde para certificar con qué jugadores vamos a disponer. Creo que con Simo vamos a poder contar, con Kondogbia es posible, con Garay más difícil y con Gabriel con absoluta seguridad. Gabriel es pasional, sabe que cometió un error puntual, pero siempre va a estar presente al máximo nivel competitivo y como cualquier jugador podrá acertar o equivocarse. Su nivel de rendimiento es muy alto, sabe que cometió un error, pero ni la lesión ni el error anterior le condicionó para rendir a un gran nivel.

No ha nombrado a Murillo.

No hablé porque doy por imposible que esté. Es una lesión que se va a alargar más su proceso de recuperación y no podíamos disponer de él, no pasa nada, es una lesión de pubis con una intervención quirúrgica, no sabemos para cuando estará disponible. Ha avanzado en las últimas dos semanas, en el momento en que pueda completar su trabajo estará disponible. Ahora está más cerca su incorporación.

Guedes estuvo con un doctor Asturias.

Para este partido no va a llegar, no. No hablé de él porque es imposible. Para la vuelta ante el FC Barcelona no sabría decirte, vamos a andar más justillos, es difícil que esté, no sé si contra el Levante UD nos va a llegar. No sé deciros. Estoy más pendiente de lo que es el partido y el rival.

Se cerró el mercado y finalmente no vino ningún jugador más. ¿Qué pasó ese último día de mercado?

Maksimovic os dije que iba a depender de si llegaba un futbolista, se dio eso. No llegó y Maksimovic se queda. Estoy francamente satisfecho, hemos traido jugadores donde más necesitábamos; un cuarto delantero que hicimos rápido para estos partidos y el resto de la competición, porque puede haber problemas físicos en esa parcela, y prever. Con Coquelin, estábamos necesitando un jugador de jerarquía para acompañar a Dani y a Kondo y estamos satisfechos. Aumenta el nivel de la plantilla.