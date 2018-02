Una segunda operación retrasa la vuelta de Murillo a los terrenos de juego

"No hablé de Murillo porque doy por imposible que esté. Es una lesión que se va a alargar más su proceso de recuperación y no podíamos disponer de él, no pasa nada, es una lesión de pubis con una intervención quirúrgica, bueno no, dos, por eso el proceso es un poco más lento. No sabemos para cuando estará disponible. Ha avanzado en las últimas dos semanas, en el momento en que pueda completar su trabajo estará disponible. Ahora está más cerca su incorporación", explicó el técnico. Esta segunda operación, que había sido llevada con total discreción por todos en el club, se le practicó para acabar con unos problemas en el abductor originados por una lesión anterior.

El jugador lleva tres semanas trabajando sobre el césped y cada vez está más cerca de volver a competir, si bien todavía no tiene fecha de vuelta.