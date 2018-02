Valverde hace una defensa a ultranza de Sergi Roberto

El técnico delhizo, durante la rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Espanyol , una defensa a ultranza de Sergi Roberto después de que este lesionase al valencianista Andreas Pereira durante el choque copero, y resaltó que no actuó a mala fe. "Es un jugada absolutamente fortuita. Mide mal la llegada al balón, va al balón, no es sospechoso de eso, no tiene juego subterráneo", subrayó.

"Es una jugada en la que no está acertado en la defensa, quiere despegar la pelota y el rival se lleva la peor parte. La gente del fútbol conoce a Sergi Roberto; ahí está la responsabilidad del mundo del fútbol para no recalentar el partido", indicó el entrenador del Barça.

También justificó la defensa del club culé de Gerard Piqué y Sergio Busquets después de que el Espanyol les denunciase tras sus declaraciones en el derbi de vuelta. "Intento siempre mantener una postura acorde con mi equipo, con el club, y hacer que todo fluya de manera tranquila", apuntó, recordando que "hay que aceptar a todo el mundo como es", por lo que no prescindirá de Piqué sólo para calmar el ambiente. "No estoy pensando en nada que no sea poner al mejor equipo para ganar mañana", señaló.