Las armas de Marcelino para las dos batallas

Descontadas las bajas de Murillo Andreas Pereira , dos jugadores en torno a los que no hay expectativa de recuperación a corto plazo,en una de las semanas más exigentes de la temporada. Hay mucho en juego. Si el discurso público se anuda en torno a la cautela, en privado las sensaciones son claras. Es momento de luchar.

El partido ante el Atlético mezcla con la necesidad de volver a la senda del triunfo y las derrotas de Villarreal y Sevilla. Paralelamente, y a solo unos días, viene la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Barça. La cuesta se empina en el momento de mayor fragilidad en el tejido competitivo de la plantilla pero no hay dudas. El doble foco no espera, se resuelve aquí y ahora. El técnico asturiano, a expensas todavía de conocer qué probabilidades tiene de poder alinear a Guedes el próximo jueves, sabe cuáles son sus armas. La convocatoria que viajó ayer a la capital más Vietto, que no lo hizo por cláusula del miedo, es la base de jugadores que tiene para disputar los partidos ante Atlético y Barça.

El sábado se incorporó Garay al grupo y pese a que el propio Marcelino dijo en sala de prensa que lo veía «difícil», entró en la lista. No llega al cien por cien, ni siquiera al noventa. Seguramente, tampoco esté al 85% pero su vuelta es puro oxígeno para la retaguardia en esta serie de dos partidos. El argentino, con el eje de la zaga debilitado por la baja de Murillo y la situación de Gabriel Paulista –jugó en el Camp Nou sin estar recuperado–, dio un paso al frente y salió al césped de Paterna después de toda la semana al margen por unas molestias en el hombro izquierdo que tuvieron su origen en un golpe con Neto ante el Madrid. En la sesión se le vio, eso sí, bastante incómodo, todavía con dolor. Si tiene que ayudar, lo hará. Lo normal es que juegue Paulista, al que quiso destacar el técnico: «Gabriel sabe que cometió un error puntual, pero siempre va a estar presente al máximo nivel competitivo y como cualquier jugador podrá acertar o equivocarse. Su nivel de rendimiento es muy alto, sabe que cometió un error, pero ni la lesión ni el error anterior le condicionó para rendir a un gran nivel».





Kondogbia y Zaza, OK

Marcelino recupera también a Kondogbia y a Zaza, dos jugadores que no estuvieron contra el Barça –el primero por molestias en el abductor y el italiano por enfermedad– en un partido donde el equipo acabó muy «cansado», si bien hoy, asegura, saldrá «a tope». «A nivel de motivación estamos bien, el equipo ha demostrado un nivel competitivo muy alto contra uno de los tres mejores equipos del mundo, les hemos generado muchísimas dificultades, hemos cometido pocos errores, hemos dejado una eliminatoria abierta y lo hemos hecho con muchas bajas. El equipo tiene buena disposición y va a encarar el partido con el ánimo de ganar. Nos enfrentamos a un grandísimo rival después de jugar contra el Barça pero no damos el partido por perdido ni mucho menos. Después de dos derrotas en Liga, necesitamos una victoria. Lo inmediato es lo más importante. El cuerpo técnico no se distrae con el siguiente partido y los jugadores tampoco. Sería un plus añadido confirmar el buen rendimiento con una victoria. El Atleti es super competitivo y queremos ganar todos los partidos. Cada partido te juegas tres puntos y el objetivo a final de temporada. Hubiera firmado encontrarme en esta situación: semifinales de Copa jugando la vuelta en casa y terceros en Liga», explicó.