Un Valencia CF sin pólvora vuelve a morir en la orilla

Un gran disparo deen la segunda mitad hizo inútil todo el esfuerzo delpor llevarse algún punto de us debut en el. Un partido que el equipo de Marcelino mantuvo abierto hasta el gol del Atlético, por momentos fue dominado y en otros dominador, aunque si algo no tuvo fue pegada para al menos intentar sorprender en el área rival. Así, la cosa quedó en una nueva derrota , la quinta consecutiva contando las dos sufridas en la Copa, a la espera del trascendental duelo del próximo jueves ante el Barça en la vuelta de las semifinales. Ahí, en Mestalla, no vale con el cero en el marcador.

Culminó el Valencia CF una buena primera mitad, que habría sido excelente de haber logrado finalizar alguna de las opciones de ataque. La más clara se producía casi sobre la bocina, pasado el minuto 45, cuando una gran triangulación entre Kondogbia, Zaza y Mina en la que el gallego no alcanzó el último toque para plantarse solo ante Oblak.

Eran minutos en que el equipo de Marcelino se había sacudido el dominio atlético tocando bien la pelota y con un Kondogbia que poco a poco iba a más hasta imponerse en la zona ancha. Aunque era mover el balón de aquí para allá hasta que el juego obligaba a intentar algo más, ahí es cuando la cosa se complicaba sobre todo por la ausencia de desborde especialmente en las bandas, sin dejar de lado la escasa participación de Mina y Zaza.

Cojn Maksimovic en un lado y el doble lateral en el otro, Marcelino garantizaba trabajo pero otra cosa es encontrar soluciones en ataque ante un equipo tan posicionalmente correcto como el de Simeone. Otra cosa habría sido, por ejemplo, tener a Guedes. Con todo, al Valencia no se le veía incómodo frente a un Atlético que tampoco disfrutaba de opciones de gol, salvando un disparo de Saúl desde lejos y un remate de cabeza de Costa a los que respondió Neto, brillante especialmente al despejar el testarazo del brasileño cuando en el Metropolitano ya se cantaba el gol.

El Atlético volvía a la carga tras el descanso y de imediato se encontraba con un segundo contratiempo. Si en el minuto 40 había perdido a Savic por un problema muscular, al poco de salir era Godín el que tenía que retirarse tras un encontronazo con Neto, que en el intento de despejar golpeó en la cara del central. Parte del público y jugadores del Atlético reclamaron penalti.

Simeone tenía que recomponer la defensa aunque la buena noticia para él fue que su equipo encontró el gol en el 59. En una acción individual y aislada, Correa deshizó la igualada con un zapatazo desde fuera del área a la escuadra a la que no pudo llegar Neto.

La reacción de Marcelino fue dar entrada primero a Rodrigo y después a Carlos Soler por Lato y Maksimovic, cambios con marcada intención ofensiva como no podía ser de otra manera. El equipo recuperó el control frentre a un Atlético que a partir de ahí se metía atrás buscando descaradamente la contra o en su defecto el balonazo largo a Diego Costa. El Valencia apretó sin llegar a asfixiar y, como a lo largo de todo el partido, sin generar situaciones claras para establecer la igualada.