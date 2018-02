Marcelino: "Queremos ganar siempre, el afán competitivo no se negocia en el Valencia CF"

Marcelino García Toral , entrenador del, admitió tras el partido que su equipo "ha generado muy poco" para imponerse en el, donde else ha impuesto por un gol a cero. Para el técnico, una de las razones del bache del Valencia, en especial, en ataque se debe a las lesiones. Este domingo alle faltó desequilibrio en los costados. Ahí la baja de, que tiene "muy complicado" llegar al duelo ante el Barça, está siendo fundamental.

De todos modos, el míster del Valencia asegura que al final de temporada será el momento de analizar si ha habido errores o no en la planificación y deja claro que en un club de la dimensión del blanquinegro "el afan competitivo no se puede negociar". El objetivo competitivo es competir y luchar al máximo en cada partido.

Esta es la rueda de prensa de Marcelino en el Wanda Metropolitano tras la derrota de este domingo contra el Atlético de Madrid:

-¿Había más opciones de perder al estar jugando una semifinal de Copa contra el Barça golpeado por las lesiones?

"Nunca esperas perder, las circunstancias son así. Es una semana cargadísima, pero con la ilusión de pasar a la final. En estas semanas hemos tenido que jugar Liga y Copa sin tener una plantilla larga, hemos acumulado muchas lesiones y eso nos impide rotar como queríamos, hemos tenido que ir haciendo apaños en posiciones donde ha habido varias lesiones. Esto queremos revertirlo lo antes posible y haremos todo lo posible para que sea el jueves"

-¿Pero en ese contexto duele menos?

"Las derrotas siempre duelen, nosotros siempre somos partidarios de ver la parte positiva, no tenemos que conformarnos con eso. Planteamos el partido bajo el plan de que si ganábamos aquí, dábamos un paso a nivel clasificatorio y de confianza. No me gusta perder ni pensar que podíamos hacerlo por los resultados de los rivales, que no habían ganado, esa no es la mentalidad para ganar y afrontar los partidos"

-¿No da la sensación de que el Valencia no se ha creído que podía ganar?

"No tengo esa sensación, pero en lo ofensivo, en los últimos 30 metros, generamos muy poco peligro, una buena jugada al final del primer tiempo y un tiro de Simo... muy poco. El Atlético nos esperó. Utilizó sus armas correctamente y un chispazo de Correa les sirvió para ganar 1-0. El análisis es sencillo.

-¿No ve una versión más floja de Gayà? ¿Se ha hecho largo este mes?

"Se acumulan los partidos y ... hoy creo que hemos visto una versión por debajo de las posibilidades de la mayoría, hay que ver quién juega 90, 90, 90, el puesto y los esfuerzos acumulados... No hemos tenido el día en ataque, sí fue un buen día a nivel defensivo, no fuimos vulnerables, debemos recuperarnos rápido de este esfuerzo para el jueves. Ir con toda la ilusión, que la vamos a tener"

-¿Por qué no agotó los cambios? ¿No considera que ha faltado plantilla para ir a por la Copa como se ha ido?

"Nosotros queremos ganar cada partido. El Valencia CF debe luchar por conquistar cualquier título y llegar lo más lejos posible y así lo hemos decidido. En mayo valoraremos si nos equivocamos, la plantilla es suficiente, pero hemos tenido en este proceso muchas lesiones, haremos un análisis más frío de lo hecho bien y lo mejotrable cuando acabe la temporada. El afán competitivo no se puede negociar en el Valencia... Respecto a los cambios, íbamos perdiendo y optamos por tres delanteros en el campo. No teníamos otras soluciones ofensivas, jugamos con dos centrocampistas, potenciamos las bandas con jugadores de ataque y más frescos para ganar opciones de gol, pero el Atlético se cerró bien y no nos dio oportunidad"

-¿Con pocas palabras, cómo califica el juego de su equipo?

"Sólido en defensa, en ataque por debajo de lo necesario para ganar"

-¿Guedes llegará al jueves?

"Muy complicado"

-El jueves se acaba la Copa y todo este trajín de partidos. El Valencia habrá salido vivo porque seguirá tercero. ¿Esa es la mejor noticia?

"La lectura positiva es que estamos a 90 minutos de jugar una final. Y la posición que ocupamos, creo que somos un equipo sólido y difícil de ganar. Nos está faltando el poder anotador de meses atrás, pero no somos inferiores a los rivales. Sí hubo una derrota dolorosa, fue la de Las Palmas por cómo se produjo. Salvo, quizá el del Barça, la mayoría de partidos pudimos ganar y hoy haber empatado".