El lateral derecho de Marcelino

busca en casa la solución en el lateral derecho que no pudo encontrar en el mercado de invierno. El técnico descartó la posibilidad de firmar en enero porque ninguno de los jugadores con nivel y expectativas de quedarse a largo plazo se pusieron a tiro. No quería ´parches´. Por eso no llegó nadie. Por la cabeza del entrenador ya rondaba otra posibilidad. Reforzar el lateral derecho reconvirtiendo a uno de sus centrales.

Dos son los perfiles que más se ajustan a esa reconversión. Gabriel Paulista, al que Marcelino ya desplazó a la banda en su etapa en el Villarreal, y sobre todo Rúben Vezo. El portugués ha sido utilizado por el asturiano en tres partidos esta temporada y parece que no serán los últimos. Porque a nadie escapa que Martín Montoya y menos Nacho Vidal gozan de la máxima confianza del entrenador. Sin fichajes, el refuerzo para el lateral es Vezo.



El portugués se ha convertido en una alternativa fiable para Marcelino en la derecha. Acoplado a su nueva demarcación y al servicio del equipo. Vezo defiende por encima de todo -lo primero que le exige el técnico a sus laterales- y cumple sin errores no forzados. Una garantía para el entrenador que ha visto como muchos de los goles encajados por su equipo llegaron desde el carril del ´2´. Le convence a pesar de sus limitaciones ofensivas.

Solo hay que ver sus últimas alineaciones para darse cuenta. Hasta tres veces lo ha utilizado en enero. La primera, sustituyendo a Nacho Vidal contra el Girona. Marcelino echó mano del portugués en el minuto 66 para cerrar la autopista que había encontrado Mojica. Vezo repitió, esta vez de inicio, en Riazor formando una banda derecha de mucho trabajo junto a Nemanja Maksimovic y tuvo continuidad frente al Atlético de nuevo de la mano del serbio. La opción Vezo le compensa.

Rúben tiene experiencia jugando en el lateral. Hasta nueve veces lo ha hecho con la camiseta del Valencia CF. Voro fue el primero en desplazarlo a la banda en el partido de Copa del Rey contra el Barakaldo del pasado 2 de diciembre de 2015. Gary Neville y ahora Marcelino le dieron continuidad.

Otra de las opciones reales que contempla Marcelino es Gabriel. El asturiano ya recicló al brasileño en la banda izquierda con el Villarreal. Lo hizo en el 1-1 de la Europa League ante el Mönchengladbach y en el 0-2 contra el Madrid del 27 de septiembre de 2014 de liga. Ambos partidos en una línea de cuatro con Víctor Ruiz, Musacchio y Mario Gaspar. Paulista, ya como jugador del Arsenal, jugó de lateral derecho nueve partidos. Siete en la Premier, uno en la Champions y otro en la FA Cup.

Lo que parece claro es que Nacho Vidal es la última opción. El canterano solo ha participado 67 minutos en liga desde el 3-6 del Villamarín del 15 de octubre. Aquel partido supuso su desaparición de los onces. La falta de confianza en Nacho provoca que Martín Montoya se haya cargado de minutos (667) en esta cuesta de enero y que Marcelino haya tenido que inventarse una rotación en la derecha. El catalán es el cuarto más utilizado solo por detrás de Parejo (732´), Kondogbia (705´) y, sí, el propio Vezo (680´). Rúben es el refuerzo.