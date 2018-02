Cancelo-Inter: la bomba va a estallar

El técnico del Interes el gran responsable de que el Valencia CF no haya podido recuperar aen el mes de enero, el gran objetivo en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla. El club de Mestalla lo intentó hasta el final pero a pesar de la insistencia de, la voluntad del propio jugador y la presión de su representante, el jugador se quedó finalmente en Italia hasta final de temporada aunque todo apunta a que el asunto no está ni mucho menos zanjado. El lío no ha hecho más que empezar.

Tal como sospechaba el futbolista cuando pidió salir con tanta insistencia, con el regreso al equipo del lateral derecho Danilo D´Ambrosio han llegado los problemas y su situación en el equipo ha vuelto a cambiar. Una semana atrás, coincidiendo con la primera titularidad del italiano tras un mes lesionado, Cancelo pasó directamente a ocupar un puesto como lateral izquierdo. Pero ha sido cerrarse el mercado de invierno y este fin de semana, en el primer partido del mes de febrero, el portugués ha dejado de entrar en el once titular del Inter de Milán.



Spalletti, que lleva ocho partidos sin ganar con el Inter, se enfrentaba en San Siro al Crotone (decimoséptimo clasificado en la Serie A italiana) y alineó a D´Ambrosio en el lateral con Antonio Candreva por delante en la banda derecha, mientras que en el lateral izquierdo jugó el brasileño Dalbert, uno de los fichajes más costosos que no está funcionando en el equipo rossonero. El Inter, una vez más, no pasó del empate a uno.

Cancelo entró en la recta final y jugó los últimos 16 minutos de partido, aunque lo hizo en sustitución de Dalbert y una vez más como lateral izquierdo.

Según una información que publica el diario Tuttosport, la suplencia de Joao Cancelo no respondió a una cuestión táctica sino "disciplinaria", supuestamente porque Spalletti no vio al jugador emplearse al máximo durante los entrenamientos de la semana.

La relación entre Cancelo y Spalletti no va a ser fácil y la bomba va a estallar en cualquier momento, porque el jugador ha querido marcharse para jugar en el Valencia CF y el técnico se negó a permitir su salida argumentando que iba a ser una pieza fundamental para el Inter en esta segunda vuelta del campeonato italiano.

Aseguran medios italianos que Spalletti, en su intento de buscar una reacción ante los malos resultados, medita incluso un cambio de sistema a un 3-4-2-1 que todavía está por ver si beneficiaría las opciones de Cancelo o todo lo contrario.