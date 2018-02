"No quiero ni pensarlo, pero si pasamos a la final me volveré medio loco"

Esta es la rueda de prensa íntegra del portero valencianista:

Jaume Domènech , portero del Valencia CF que será titular en la vuelta de las semifinales, está "convencido" de las posibilidades del equipo de volver a una final de Copa diez años después de la conquistada en 2008. El de Almenara ve "bien" a Guedes para el partido y afirma que enel Valencia es capaz de tumbar a cualquier equipo del mundo, incluso, al todopoderoso

Se le supone extremadamente motivado. Es una semifinal frente al Barça, Mestalla estará a rebosar...

"Sí, estamos muy ilusionados por llegar a la final. Desde el principio de la Copa tenemos esa ilusión. Ahora estamos a un paso, es difícil, pero estamos motivados y convencidos de que en casa con la afición de nuestro lado podemos pasar"

¿Está ante el partido más importante de su carrera?

"No sé... Quizá el que más repercusión tenga. En el pasado he jugado en la Champions grandes partidos con el Valencia CF. Puede ser, lo afronto como uno mas, con la confianza al 100%"

¿Cómo está Guedes?

"Está entrenando, yo lo veo bien, lo demás no es competencia mía"

¿Qué argumentos pueden darse para que la afición confíe en la remontada?

"Estamos ante una semifinal, jugando en casa el Valencia CF puede clasificarse pasar contra el rival que sea del mundo. Allí perdimos 1-0, quedan 90 minutos en Mestalla, por qué no vamos a poder dar la vuelta a las semifinales"

¿Ha pensando ya cómo pueden ser los momentos posteriores al partido en Mestalla si el Valencia pasa a la final de Copa?

"No lo quiero pensar mucho porque me puedo volver medio loco. El resultado no analizas hasta el final... de pensarlo solo se me ponen los pelos de punta. Ojalá Dios nos dé suerte y todo salga bien"

¿Cómo están preparando el partido? ¿Asumiendo que ellos casi siempre marcan y habrá que hacer tres goles o ir a por el 1-0, alargar la eliminatoria...?

"Nosotros estamos preparando el partido para ganarlo. Nos vale el 2-0, el 3-1, se pueden dar varias opciones"

Hay una mejora en defensa, aunque una genialidad u otra está impidiendo dejar la portería a cero.

"Estamos defendiendo bien, una jugada puntual que acabó con un disparo de lejos de Correa fue un golazo, el jueves una genialidad de Messi... nos han costado dos goles. Debemos seguir en esa línea y ajustar ese segundo en el que se nos crea esa ocasión, aunque en general hacemos un gran trabajo"

¿Firma pasar a la final siendo héroe en los penaltis como en los cuartos de final?

"Firmo pasar como sea, ser héroe es ll de menos. Jugar una final sería importantísimo para nosotros y para la afición"

Si el partido y la prórroga finaliza 1-0, habrá otra tanda de penaltis. ¿Ya está trabajando este aspecto con Otxotorena?

"De momento, no, trabajamos otros aspectos. Más adelante sí haremos algún repaso"

¿Cómo encara un portero un duelo contra Leo Messi?

"Al final lo que ves es el campo son 11 contra 11 y confías en los tuyos a muerte, te concentras y no ves quién la tiene, estás atento a todas las jugadas"