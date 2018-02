"Le pediría a la afición que nos ayude a defender"

La rueda de prensa completa

Marcelino García Toral ha sido protagonista este miércoles en la sala de prensa de. Para el técnico valencianista la receta ante el partido de vuelta de las semifinales ante el Barça está clara: "vamos a intentar defender muy bien, como en, vamos a intentar atacar y contraatacar mejor". El entrenador del Valencia CF también ha confirmado la presencia de Gonçalo Guedes en la convocatoria aunque no en el once.

¿Cómo está Guedes?

Va a entrar en la convocatoria, no está para jugar desde el principio pero entra en la convocatoria.

Más allá de la eliminatoria, ¿cree que para usted ha llegado el momento de estar en una final?

No sé, no sé si lo merecemos o no, pero estamos convencidos de que lo deseamos. Jugamos ante el claro favorito de esta competición con un resultado adverso. Nuestra ambición, nuestra ilusión, es ganar el partido y pasar. Vamos a dejarnos todo en ello. Los jugadores están convencidos e ilusionados, contamos con la afición que va a estar del inicio hasta el final. Esperamos un partido largo y complicado y vamos a estar ahí y a poner en grandes dificultades el Barça. Ojalá después de 90 minutos de esfuerzo y acierto seamos capaces de decir que estamos en una final.

Gabriel dijo ´en el Camp Nou jugamos contra el Barça y contra el árbitro´. ¿Contra quién juega mañana?

Contra el Barça.

Tras el partido de ida apeló a la épica, ¿cómo lo ve siete días después?

Lo veo igualmente difícil. digo lo que pienso y pienso o que digo. Sé que el Barça es un rival muy difícil, sus número están ahí. En toda la competición solo hubo dos partidos en los que no marcó. Pensamos que no hay dos sin tres. Vamos a intentar defender muy bien, como en Barcelona, vamos a intentar atacar y contraatacar mejor. Seguro que lo lograremos apoyados en nuestra afición. Es difícil pero no es imposible, vamos a luchar con toda nuestra ambición, capacidad y convicción. Esperamos estar en una final. A full desde el inicio hasta el final.

¿Qué partido espera?

Emocionalmente va a ser un partido súper intenso, vamos a jugarlo con el corazón y con la cabeza. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que defender extraordinariamente bien, si no, no vamos a poder pasar la eliminatoria. Habrá fases del partido donde el rival nos someterá. En esa fase tenemos que ser inteligentes a la vez que intensos y le pediría al publico que nos ayude a defender. Es imposible ganar si no defendemos muy bien. No tenemos equipos para dominar al Barça durante noventa minutos, hay que ser humildes e inteligentes. Nuestra idea es defender muy bien, atacar mejor que lo hicimos en Barcelona y llegar al tramo final con opciones de pasar.

El patrón del partido de liga y copa, fue el mismo. Control en la primera parte y evolucionar en ataque en la segunda mitad.

Sí, pero en ambos partidos nuestra ambición era atacar y contraatacar. En algunas acciones no estuvimos afortunados. Jugamos contra un Barça que presiona muy bien tras pérdida, intentaremos atacar ante su presión y generar juego para superar líneas y llegar a portería rival. Hay veces que perdemos la perspectiva fijándonos solamente en nosotros. Juegan dos equipos. Unas veces tú propones o quieres hacer, hay fases que el rival te supera. Suponemos un partido donde habrá más fases en las que ellos nos superarán pero cuando nos superen tenemos que ser lo suficientemente convincentes en el apartado defensivo.

¿Qué pensó cuando vio que Messi descansaba en Liga?

El Valencia y el resto de equipos se enfrentan a un Barça con Messi y a un Barça sin Messi. A pesar de tener muchos jugadores extraordinarios tienen menos recursos sin Messi que con él. El Barça tiene depositada mucha ilusión en llegar a la final, quieren llegar a la final, no quieren tirar el partido pero nos respetan mucho. No solo Messi, hicieron cinco cambios. Vamos a enfrentarnos al mejor Barça, más motivación tenemos que tener.

¿Qué ambiente detecta dentro del vestuario?

Convencimiento, ambición, ilusión? Tenemos que intentar no pecar de exceso. No caer en una sobre activación, que lo emocional no pueda a la inteligencia. Corazón, por supuesto, pero con la cabeza siempre presente. Si tenemos la activación adecuada vamos a generar muchas dificultades al Barça. El partido me puede decir lo contrario pero a los jugadores se les ve en la cara la positividad y el convencimiento. Me da mucha tranquilidad y me convence.

¿Como ha planteado la semana?

Emocionalmente es muy sencillo este partido, tenemos que buscar una motivación extra contra el Levante pero ahora para jugar contra el Barça es muy sencillo. Los jugadores tienen la ilusión de jugar una final.

¿Va a variar su idea de fútbol?

No la variaremos, haremos con los jugadores que tenemos una alineación que creemos que es la mejor para ganar al Barça. Intentamos buscar la mejor solución.

¿Podría dar un argumento al aficionado para pensar que puede pasar?

La afición tiene que creer porque el equipo a pesar de que la última racha no ha sido la mejor siempre ofrece competitividad. La unión que hay entre equipo y afición, ese apoyo que nos dan, demuestran que están contentos y satisfechos con lo que ven y con la actitud de los futbolistas. Los jugadores pueden jugar un partido mejor o peor pero no se dejan ir, compiten, se esfuerzan, trabajan e intentan ganar. Lo que han ofrecido estos jugadores es un argumento suficiente para que la gente crea, lo van a dar todo.

¿Piqué va estar o cree que el Barça juega al despiste?

No estoy pendiente de eso. Si tienen que jugar al escondite aún nos respetan más todavía. Si tienen bajas, podemos recitar el número de bajas que teníamos en el partido de ida. A mí me gustaría que no hubiera un futbolista en el campo que es el más decisivo pero con el nivel de los jugadores, me da igual.

¿Está descartado que pueda haber una recaída de Guedes?

Si se creyera dentro de los servicios médicos y del cuerpo técnico que hay el más mínimo riesgo no estaría.

¿Cómo está Murillo?

Progresivamente mejor, creo que estamos cerca de poder contar con él. No puedo especificarte pero poquito. Creo que menos de tres semanas.

¿Ha hablado con los jugadores acerca de Luis Suárez pera que no se sobre excite el equipo con sus provocaciones?

Todos nos conocemos y tenemos que saber como juega el rival, no nos podemos distraer en lo que es el rival más allá de lo futbolístico. No tenemos que caer en provocaciones. Hemos caído en algún error puntual y lo tenemos en la retina. El error de las palmas nos dice que no podemos volver a caer en eso.

¿Ve al equipo preparado física y mentalmente para luchar 120 minutos?

Y acabamos el partido el viernes? Vamos a intentar acabar el jueves. No se lo que puede pasar. Yo particularmente preferiría pasar sin prórroga. Jugar dos prórrogas en tan poco tiempo no sería lo más conveniente. Y menos si te eliminan. Vamos a pensar en jugar 90 minutos y vamos a luchar por ello.