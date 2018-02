Luis Suárez bajo sospecha

El FC Barcelona viene a Mestalla con ventaja del partido de ida disputado en ely no solo por el marcador, sino por la posibilidad de contar con dos futbolistas titulares que en justicia no deberían estar:. El catalán no fue expulsado por la durísima entrada a Andreas Pereira y al delantero ni siquiera le pitaron falta en la jugada en que dio una patada por detrás a Vezo, ambas acciones todavía en la primera mitad y con empate a cero.

Mucho ojo con el uruguayo. Estará en el once titular de Valverde pero además tiene acumuladas dos amarillas en la Copa del Rey, por lo que si Undiano Mallenco lo amonesta en este partido se perdería la final en el caso de que el Barça logre la clasificación. No sería la primera vez, ya se perdió por esta circunstancia la última final que el Barcelona disputó ante el Alavés.

Será un partido para seguir con lupa tanto al árbitro como al delantero y el criterio a seguir por Undiano a la hora de sacar amarillas. En buena lógica, Suárez ya debería estar fuera de este partido si Sánchez Martínez hubiera aplicado el reglamento en la ida y le hubiera mostrado la menos la cartulina amarilla, aunque no es ninguna sorpresa que al uruguayo se le permitan en el terreno de juego cosas que a otros no: faltas, agresiones, marrullería, provocaciones, protestas...