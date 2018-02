La Liga apunta los insultos contra Dani Parejo en el Metropolitano

El escrito de laque se centró en lo sucedido en elcuenta con un breve apartado para lo ocurrido en el partido entre ely eldel domingo. El informe del organismo futbolístico resalta los cánticos contra el jugador del Valencia CF

Los mismos los localiza únicamente en el fondo sur, zona de ultras, y consistieron en esta desagrabale frase: "Parejo es un borracho, oh oh oh". Por lo demás, el escrito de la Liga destaca las medidas adoptadas por el club rojiblanco para que cánticos de este tipo y conductas violentas se desarrollasen de modo genérico o en más parcelas del estadio.

Por otro lado, el texto de la Liga también se refiere al derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting. Aquí se denuncian los cánticos de la afición visitante: "Puta Oviedo, puta capital" o "es una mierda, Oviedo es una mierda". Además, añade la reacción del club ovetense con un mensaje contra la violencia y los insultos por la megafonía.