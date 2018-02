lamenta las ocasiones falladas para pasar a la final de la Copa del Rey ante un muy acertado Barcelona . El técnico asturiano quiso mostrarse "orgulloso" del trabajo de sus hombres ante los culés.

¿La diferencia ha sido la pegada en esta eliminatoria?

Tuvimos nuestras oportunidades, hicimos una eliminatoria más que digna, en el primer tiempo merecimos igualarla, pero no finalizamos, el gol al inicio de la segunda parte nos hizo daño, decantó la eliminatoria de su lado, es difícil quitarle el balón al Barcelona, pero competimos a un nivel muy alto, no estamos a su altura y hay que seguir trabajando.

¿Qué factura teme más de partido, la física o la mental después de seis derrotas?

Sin ninguna duda la física. Cuando nos tocó el Barça sabíamos que era difícil, pero sabíamos el riesgo a su vez de quedar dañados físicamente. A pesar de tener la ilusión lo lógico era que pasaran ellos. A nivel físico, llevamos acumulado cansancio y jugadores que nos sabremos si podremos contar con ellos. Los tres cambios de esta noche son obligados por lesión, lo mental no me preocupa, llevamos seis derrotas, pero dos son contra el Barça donde hemos competido, uno contra el Atlético donde pudimos empatar y otro contra el Madrid donde también competimos... Creo que el juego y nivel competitivo del equipo no es para tener dudas, estoy orgulloso de cómo ha competido el equipo, si en julio nos dicen que íbamos a competir así, todos lo hubiéramos firmado, por eso hay que confiar en ellos lo que resta de temporada.

¿Qué le decimos a esa afición que ha hecho un esfuerzo?

Primero, darle las gracias, nos han apoyado toda la temporada y hoy, una vez más, el recibimiento fue espectacular, el apoyo fue extroardinario y estamos tremendamente orgullosos. Tenemos ocho partidos ahora en casa y tienen que ayudarnos a ganar, son parte importante de este equipo joven que compite, nos nos ha llegado para pasar, pero hemos competido, necesitamos su apoyo el próximo el domingo. Es muy importante ganar el domingo, lo que consigamos pasará en buena parte por los puntos que sumemos en casa.

¿Se ha atacado bien? ¿Por qué cambió a Rodrigo?

Creo que sí, pero no hemos finalizado bien, mi impresión en que en el primer tiempo fuimos superiores, creamos más peligro que ellos. En cuanto a Rodrigo tuvo un pinchazo en la parte posterior del muslo. Los tres tienen lesiones, veremos en los próximos días cuanto tiempo no disponemos de ellos.

Se juntan las lesiones... ¿No es un poco raro? ¿A qué se debe?

No por jugar partidos, se debe a diferentes circunstancias del juego, el otro día se nos lesiona un futbolista porque choca el hombro contra un compañero, otros por traumatismos, hay varios jugadores que llevan jugando varios partidos con molestias, pero queremos competir, esto es lo que supone la competición, ahora intentaremos recuperar a los jugadores que no van a estar útiles. Pero Murillo viene de dos meses de lesión, Carlos Soler viene de una lesión de antes de Navidad y ahora hemos tenido lesiones de procesos cortitos, veremos Garay que se puede alargar en el tiempo, veremos, en diciembre ya acumulábamos lesiones, no ha sido por enero...

Salió con un dibujo táctico diferente. ¿Puede tener continuidad?

Acumulan gente por dentro, creíamos que por fuera no teníamos velocidad para hacer daño y buscamos soluciones para hacerlo de otra forma. Ya veremos... cada partido es diferente. Elegiremos el más conveniente, pero estamos bastante instalados en una idea y seguiremos con esa misma idea.

¿Qué le pasa a Garay?

Ya veremeos en los próximos días, de momento una rotura en el isquio seguro, pero no sabremos la importancia ni hoy ni mañana ni pasado.