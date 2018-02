Parejo llama a Mestalla para lograr el objetivo Champions

, capitán del Valencia, califica de "desilusión" el sentimiento que invade al vestuario tras caer en semifinales de Copa contra el FC Barcelona . Además, el futbolista madrileño llama a Mestalla para que "siga siendo un fortín" en busca del objetivo Champions. Parejo confía en alzar un título en su periplo en el Valencia CF.

Estas son las declaraciones completas de Parejo a las televisiones tras la vuelta de semifinales contra el FC Barcelona

¿Cómo está el Valencia CF?

"Desilusión puede ser la palabra que nos queda. Plantamos cara al mejor equipo del mundo, porque lo dicen las estadísticas, planteamos un buen partido intentando aprovechar nuestras bazas... El resultado para nada es justo, han tenido alguna ocasión más cuando ya íbamos perdiendo y dejamos espacios. Lo hicimos muy bien en la primera parte, tuvimos un balón en el larguero, dos ocasiones que pudieron ser gol, pero no lo fueron.

Lo que hay por delante

"Estamos desilusionados, tenemos otro partido el domingo, quiero dar las gracias a la gente por el esfuerzo, a quienes se han gastado el dinero en la entrada. Mestalla es increíble y quiero hacer un llamamiento. Nos quedan ocho o nueve partidos en casa. Mestalla debe ser un fortín. Para que logremos los objetivos mucho pasa por Mestalla, que esté como está ahora, porque nos va a ayudar muchísimo"

Méritos

"El Valencia ha hecho una gran eliminatoria, a pesar de encajar tres goles y no meter ninguno. No hemos mercidos caer así, pero el fútbol es así, ahora toca descansar. El domingo hay otro partido, no tenemos que pensar más en este partido y sí en intentar sacar los tres puntos el domingo"

¿Un título con el Valencia?

"Ojalá, luchamos y trabajamos para esto, no ha podido ser este año, ojalá pueda ser dentro de poco. El Valencia CF se lo merece, llevamos dos años complicados, este año las cosas van mejor, estamos ahí terceros y cuartos en la Liga, dependemos de nosotros para el año que viene jugar Champions, aquí en Mestalla tenemos todos los partidos 40.000-45.000 personas. El club tiene una masa social que merece mucho más"