Valencia - Barcelona: Mestalla, tú puedes

Ellos son el Barcelona y tienen a Messi, solo han perdido un partido en toda la temporada mientras el Valencia CF lleva cinco seguidos, ante la duda cuentan con el apoyo de las decisiones arbitrales€ Todo eso es así pero resulta que después de pasar por el Camp Nou y de haberse jugado los primeros noventa minutos de la eliminatoria la realidad dice que es únicamente un gol lo que separa a Marcelino y sus jugadores de equilibrar la cuenta y jugarse el pase a la final de la Copa. Y lo hará además en Mestalla ante una afición que ve posible la ReAMUNTada a pesar de todas las dificultades. El corazón y la cabeza apuntan a que estamos ante una oportunidad histórica para volver a pelear por un título diez años después de la última final disputada con el Getafe en el Calderón, a la que el Valencia CF llegó después de eliminar a un Barcelona que entonces también era favorito. Fue también en Mestalla.

[Sigue el Valencia CF - FC Barcelona, en directo]

Marcelino convocaba ayer a los 18 elegidos para perseguir la gloria y otros miles de valencianistas están convocados por la Curva Nord a las 19:45 para recibir al equipo a las puertas del coliseo. Será solo el comienzo de una noche de emociones fuertes en la que el objetivo es volver a concentrarse en ese mismo lugar más o menos tres horas y media después, esta vez para celebrar el pase a la final con los jugadores frente al balcón de Mestalla. Entre una cita y la otra, al menos noventa minutos de sacrificio y entrega. Todos. Juntos. Los once del campo y los más de 40.000 de la grada. Cada detalle cuenta, cada asiento vacío resta y eso figura ya en el debe del Valencia CF por la evidencia de no haber acertado en la gestión de la caldera. Habrá recibimiento, habrá un mosaico en la grada, hay convicción en el aficionado, pero el estadio no se va a llenar ni mucho menos para jugar con el equipo el partido más importante de la temporada.



La última oferta

Este miércoles un último guiño del club a sus abonados, a los que ofrece una entrada más a los precios de la oferta inicial (a partir de 17 euros), provocó un nuevo arreón en la venta para elevar la previsión de asistencia de 35 hasta 38.000 aficionados, lo que quiere decir que al equipo le faltan todavía otros 10.000 para enfrentarse al Barça con toda la leña en el fuego. La oferta hizo que a lo largo del día se formaran largas colas tanto en las taquillas como en los alrededores de la Megastore del Valencia CF en la plaza del Ayuntamiento, aunque a estas alturas el lleno ya parece más que imposible. No se colgará el cartel de ´no hay entradas´ como sí ocurrió este mes de noviembre, cuando en el partido de La Liga entre los dos equipos hubo una asistencia récord esta temporada de 47.775 aficionados.

El Valencia CF y su afición buscan esta noche el pase a la final de la Copa del Rey, que sería la número 18 de su historia con siete títulos en su palmarés. Hay que creer, pero hay que jugar y hay que animar cuando el equipo esté lanzado y también cuando atraviese por dificultades. Sin duda las habrá a lo largo de un partido que los entrenadores esperan de mucha fuerza y tensión. El Barça ha de saber desde el minuto cero que no es bienvenido y el objetivo de estar en esa final del próximo sábado 21 de abril bien vale un último esfuerzo de todos.