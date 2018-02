El mensaje de Tamara Gorro sobre Garay

Este es el mensaje completo:

Tamara Gorro ha lanzado en las redes sociales un mensaje sobre Ezequiel Garay . La mujer del jugador del Valencia, que como es habitual siguió el partido entre el Valencia y el Barcelona desde la grada de Mestalla, publicó en sus redes sociales un escrito en el que asegura que se siente orgullosa de su marido, que acabó lesionado el partido de semifinales de la, y del resto de sus compañeros: "Te aplaudo a ti y a tu equipo por llegar a donde habéis llegado".



El deporte es para disfrutarlo, vivirlo y sentirlo. NO para alegrarse por el mal de nadie. Personalmente me da ASCO este tipo de personas. Da igual el equipo o la competición, prevalece la salud y quien no lo comparta no merece mi respeto. Así lo siento y así lo digo. Y si, estoy muy orgullosa de ti, Ezequiel Garay, porque sin estar recuperado al 100% prefieres dar todo de ti. Te aplaudo a ti y a tu equipo por llegar a donde habéis llegado.