Marcelino y Muñiz, entrenadores del Valencia CF y del Levante UD, han ofrecido una rueda de prensa conjunto sobre el derbi de este domingo (20:45 horas) en Mestalla.Estas han sido, a modo resumido, algunas de las respuestas de los técnicos.Marcelino: "El objetivo de la Copa era llegar lo más lejos posible, dijinos que íbamos a disputarla. Teníamos gran ilusión, ahora jugamos otro partido después de un mes complicado, con un derbi. intentaremos ganar para romper la racha negativa de resultados".Marcelino: Fenomenal. Un campo bonito para ello.Marcelino: Está mejor cuando mete goles. Con entusiamo y alegría el gol llegaráMuñiz: Jugador que ha debutado en su casa como a todos les gusta, con gol. Se va adpotando poco a poco, va conociendo al compañero. Se está asentando bien y espersamos que nos ayude a lograr el objetivo.El Levante está trabajando bien. Es importante creer que podemos conseguir nuestros objetivos. Tenemos un partido difícil, un derbi, tendremos a nuestra afición apoyando. Con toda la ilusión del mundo venimos a competir.Muñiz: Los dos equipos queremos conseguir los puntos importantes para nuestros objetivos. Será un partido que dejaremos en el campo todo lo que tengamos dentro.Mardelino: En la segunda vuelta todos los puntos son importantes. Necesitamos ganar. El derbi entraña su dificultad pero necesitamos ganar, nos quedan ocho partidos en Mestalla y es importante sumar todos los puntos aquí. Con el apoyo de la afición y el esfuerzo de nuestros jugadores esperamos obtener la victoria.Estamos satisfechos de cómo hemos jugado contra el Barça. Tenemos un desgaste físico importante, pero afrontamos el partido con ánimo de ganar y esperamos poder conservar la posición que ahora ocupamos. No estamos en crisis, pero salimos castigados porque hemos perdido eficacia en las áreas. Llevamos muchos partidos con gente con molestias y a partir de ahí somos optimistas. No hay síntomas para cambiar la dinámica interna.Muñiz: Los puntos son muy importantes. Estamos convencidos de ganar a cualquiera siempre que estemos en las mejores condiciones. Para nosotros es vital la unión con la afición, ella nos ayudará a alcanzar los objetivos.Marcelino: Son bajas seguras Murillo, Garay, Pereira y Rodrigo y Coquelin ya veremos.Marcelino: Si pierdes seis partidos consecutivos, debes hacer las cosas mejor sin duda. Sabemos lo que hemos hecho mal y trabajamos para corregir los errores. Hay desgaste mental y físico. Tenemos un cansancio físico prolongado del mes de enero. Pero no es excusaMuñiz: Cuando trabajas un sistema para modificarlo tienes que ver que el que adaptes lo mejore. Cuando lo tengamos visto y trabajado tomaremos deciones. Hay que matizar cosas. Nosotros trabajamos también el 4-4-2, pero solo es una posibilidad más. Si vamos con sus puntas hay que ver cómo funciona la pareja de delanteros. Ahora tenemos esa posibilidad.Muñiz: Están disponibles, no voy a comentar sus posibilidades de estar en el once porque ellos todavía no lo saben.Muñiz. Ha sido una semana larga y han podido integrarse y conocer más nuestras tácticas. El vestuario los ha acogido muy bien y ellos también han puesto para poder relacionarse lo antes posible.Marcelino: Esperemos que el partido sea un buen espectáculo. El Levante es un equipo organizado, intenso y con muy buenos resultados fuera de casa. Esperemos que haya un buen espctáculo y que gane el Valencia.Muñiz. Estoy de acuerdo pero modifico la parte final, quiero la victoria del Levante. Partido difícil, en el que los dos equipos van a competir bien. Partido muy igualado, con mucha pelea, esperemos que las dos aficiones se dediquen a animar a su equipo, que fuera del campo la gente disfrute.