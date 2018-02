Esto sí es una final

Para el Levante UD salvar la categoría no es solo un objetivo . Seguir en primera división representa todo para la entidad y, por eso, en esta segunda vuelta del campeonato para ellos prácticamente todo son ya finales. Después, el destino ha jugado de manera caprichosa en las últimas semanas para que ely la decepción del jueves ante el Barça. Será estecomo la final que lamentablemente no tendrá en la Copa, un choque cargadito de presión y de urgencias para los dos equipos, nada que ver con el que ambos disputaron a principio de temporada en el Ciutat, pero bastante más tenso en este caso para los deaunque solo sea por el momento concreto en que llega. Sí, mientras el fútbol no evidencie lo contrario, de entrada pesan y mucho en el ánimo los últimos compromisos de los dos equipos, la derrota del Valencia en la Copa y el empate con sabor a victoria del Levante frente al Real Madrid.

Han pasado ya cinco meses desde el último Derbi, que se presentaba en el mes de septiembre como el más igualado de la historia porque los dos equipos llegaron al partido y salieron del mismo empatados a casi todo. A partir de ahí, las trayectorias de ambos se fueron separando de manera vertiginosa sobre todo porque, para el Valencia CF, ese empate en el Ciutat con goles de Bardhi y Rodrigo fue un punto de inflexión. Después encadenaría ocho victorias consecutivas que lo llevaron al segundo puesto en la clasificación y a disputarle el liderato al Barcelona. Hoy, la pelea es por conservar el puesto de privilegio entre los cuatro primeros que mantiene todavía con cierta holgura a pesar de la racha de resultados negativos en La Liga, en parte por el desgaste de la Copa y también por lesiones de jugadores importantes en el fútbol defensivo y ofensivo del equipo.



Colchones

Un puesto de Champions League, ahora ya el cuarto tras el triunfo del Real Madrid que es tercero, que mantendrá pase lo que pase esta noche en Mestalla por la inesperada derrota del Villarreal en casa frente al Alavés. Aunque para el Valencia CF ganar y recuperar un colchón de seis puntos respecto al quinto clasificado supone ahora mismo la vida, oxígeno para un equipo que en el último mes lo ha consumido casi todo para pelear por un título en la Copa del Rey.

Ni qué decir que le sobran argumentos al Levante UD para salir esta noche en Mestalla a intentar evitarlo. Conseguir su primera victoria de la historia en Mestalla siempre es un aliciente extra, pero esos cinco puntos de margen con la línea que marca el descenso que podría llegar a obtener al final de la jornada con una victoria son también la vida. Un colchón que, en el peor de los casos, se vería reducido a cero en caso de perder en Mestalla y que el Deportivo gane este lunes su partido en Riazor frente al Betis.

Un Derbi más está servido y con alicientes más que de sobra para que sea un buen partido a pesar de las urgencias y la tensión. Para el Valencia es la primera de las ocho finales que el equipo se plantea en los partidos de casa, donde hay una conjura para sacar esos 24 puntos que le darían todas las opciones del mundo para estar en la Champions. ¿Romperá la serie el Levante?