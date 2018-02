"La victoria es justa, no recuerdo una parada de Neto"

Marcelino García Toral se mostró muy contento por el resultado y por el buen partido del Valencia CF frente al Levante UD en Mestalla:

Muñiz se ha quejado por la actuación arbitral y ha dicho que usted lo habrá visto también. ¿Cómo lo ha visto?

Yo no soy quién para valorar lo que un compañero dice. Él opina lo que cree más oportuno y yo lo respeto al máximo, absolutamente.

Da la sensación de que el Valencia se tiene que arrodillar, con los arbitrajes que ha sufrido.

Cuando los árbitros, con decisiones evidentes, nos perjudicaron no dije una palabra, no hice una valoración. Si ahora nos favorecieron los errores son arbitrales... Qué vamos a hacer. No hay duda que el Valencia ha sido muy superior al Levante a lo largo de los 90 minutos. La victoria es absolutamente justa. No recuerdo una parada de nuestro portero, ni una acción a balón parado. Hemos tirado dos palos, hemos tenido multitud de ocasiones, hemos dominado durante casi todo el tiempo. Estoy orgulloso de los futbolistas, del juego, de la ambición, del esfuerzo... Es el duodécimo partido en menos de 40 días y el equipo ha demostrado actitud, derroche, ambición. Esta plantilla quería ganar después de un mes difícil y con muchas derrotas.

¿Hasta qué punto es importante recuperar la senda del triunfo y volver a verse terceros?

Más que balsámica, la considero absolutamente necesaria. Necesitábamos ganar. El esfuerzo ha sido brutal en los últimos diez días o quince. Jugamos contra Madrid, Barça, Atleti, Barça y ahora Levante. Estamos muy contentos por este partido, por cómo lo hemos jugado y por la victoria en sí.

Tras el famoso no-gol de Messi en Mestalla, hubo muchas decisiones que perjudicaron al Valencia. ¿Teme que haya más partidos en los que los árbitros pasen factura al Valencia ahora?

No tengo ninguna duda de que los árbitros van a pitar lo que ven, unas veces van a pitar a nuestro favor y otras en contra pero no temo por eso, estoy convencido.

El equipo deja de jugar dos partidos por semana, ¿cree que se verá otra vez al equipo que se veía a principio de temporada?

Necesitábamos el descanso de tener semanas completas después de este mes. Tuvimos partidos muy intensos. El Madrid, Atlético y Barça te exigen mucho, más la prórroga en Vitoria contra el Alavés. Nos viene bien descansar hasta el martes y entrenar e insistir en los conceptos que trabaja el equipo. Es necesario ganar porque te da confianza y te permite recuperar la eficacia que teníamos en las áreas que es lo que ha modificado nuestro nivel de resultados.

El Valencia concede poco pero sigue recibiendo.

Es evidente, así se viene manifestando. Nos llegan poco pero nos meten. Solo conozco una fórmula para corregir eso, es trabajar y a partir de ahora vamos a poder hacerlo. Estamos convencidos de que vamos a mejorar en ese apartado.

¿Le ha sorprendido Santi Mina? Es un jugador que está explotando con respecto a la pasada temporada.

No puedo comparar porque la temporada pasada no estaba, pero estamos muy satisfechos con su rendimiento. Nos viene muy bien en este momento de la temporada. Normalmente cuando un delantero encuentra el gol aumenta su autoestima, metió un gran gol, hizo un gran remate, dos palos... Es lo que deseamos de los delanteros, que tengan ocasiones.

¿Le molesta que no se valore los méritos del Valencia? ¿Le preocupa la caza a Guedes?

La opinión es libre, cada uno opina lo que cree que debe opinar. Mi opinión es que hemos sido superiores, no creo que el Levante sea un equipo violento, aplican la intensidad y han actuado correctamente. Estoy satisfecho de cómo hemos jugado hoy, generando ocasiones, y de que un rival te haga tan poco en nuestro campo.

¿Cómo valora el momento por el que atraviesa Zaza?

Ha estado bien los minutos que ha jugado. Creo que ha aprovechado muy bien los minutos, seguro que va a modificar su dinámica y su acierto. Es una cuestión de tiempo. Los delanteros tienen esas rachas, no solo Zaza.

¿En qué medida cree que las lesiones han afectado al rendimiento del equipo?

Las lesiones tienen su importancia, sobre todo en este tramo de competición. Hay jugadores que jugaron más minutos de lo que nos hubiera gustado y está jugando con molestias en la rodilla. Tiene que ver y también con la dinámica. Cuando un equipo encaja reiteradamente concediendo poco eso te genera desconfianza.