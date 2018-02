"No sé cómo engañamos a Orellana"

El rendimiento deestá siendo una de las sorpresas de esta segunda vuelta de, un jugador que no había participado con el Valencia CF deprácticamente nada en los primeros tres meses y medio de temporada y que se ha convertido en muy pocas semanas en uno de los referentes de un equipo que se ha colocado a las puertas de Europa, con 35 puntos y a solo uno del Sevilla

El propio técnico armero, José Luis Mendilibar, es el primer sorprendido no tanto por su rendimiento sino por el hecho de que el Valencia se deshiciera de él en el mercado de invierno. "Me extraña que esté en el Eibar, es un jugador para esos equipos que quieren estar más arriba, está para más. No sé cómo lo engañamos y firmó con nosotros", afirmaba tras la victoria de su equipo en Leganés.

Afirma además que no le consta que Orellana sea un futbolista de perfil conflictivo, como se dijo cuando salió del Celta de Vigo por supuestas diferencias con Berizzo. Al contrario, todo son elogios para el chileno por parte de su actual entrenador: "Nos está dando lo que creíamos que nos iba a dar, lo teníamos claro. Es un buen futbolista y lo ha demostrado en los años que lleva en el fútbol español. Además, es un tipo excelente".

SD Eibar y Valencia CF acordaron a finales del mes de noviembre la cesión del jugador, que se incorporó de inmediato aunque no pudo debutar con su nuevo equipo hasta el 6 de enero, una vez abierta la ventana para inscribir nuevos jugadores en La Liga. En el contrato entre los clubes se incluyó una clausula de compra obligatoria en el caso de que el club vasco lograse la permanencia en primera división, un objetivo que a falta de muchas jornadas todavía para que acabe la temporada tiene ya asegurado.

En Ipurua tienen claro que Fabián Orellana, una vez concluya la cesión por parte del Valencia CF, se queda. Su rendimiento hasta el momento así lo indica y también las palabras de su entrenador, que está negociando también su continuidad en el Eibar.

Su llegada ha coincidido con el mejor momento del Eibar, que en los últimos seis partidos solo ha perdido con el Atlético de Madrid y ha logrado situarse en los puestos de privilegio. Orellana ha marcado en esos seis partidos tres goles y ha sido determinante en alguno más.