El Valencia, Guedes y la eliminatoria entre PSG y Real Madrid

Este miércoles se disputa en elel partido de ida de la eliminatoria de Liga de Campeones entre ely elen lo que se puede calificar como la previa más larga de la historia del fútbol porque desde que el conjunto blanco quedó eliminado de lay sin opciones para pelear por la Liga, no se habla de otra cosa en la capital.

Pero, ¿puede tener alguna influencia esa eliminatoria en el futuro a medio plazo del Valencia? En un principio cabría pensar que nada pero dado el interés del Valencia CF de Peter Lim en fichar a Guedes en propiedad para la temporada que viene, conviene no dejarlo de lado.

La ecuación es clara, cuanto más dinero reciba el club parisino en Liga de Campeones menos obligado estará a ingresarlo por venta de futbolistas. Pero claro, hay matices importantes. De entrada decir que si un club con el potencial económico del PSG necesita ingresar dinero es porque la UEFA le obliga, es decir, no es un club vendedor pero está en una coyuntura momentánea legal que le obliga a tener que vender jugadores para ingresar dinero.

Concretamente, más de 70 millones de euros para dejar el saldo entre gastos e ingresos a cero después del fichaje de Neymar del pasado verano que costó 222 millones de euros de su cláusula más los 30 millones anuales de su sueldo. Y ojo porque incumplir la norma de la UEFA puede dejar a un club sin disputar competición europea.

En favor del PSG juega que al ser el único equipo francés en la Liga de Campeones, no tendrá que repartir con nadie los ingresos a partir de los octavos de final, que son los que se disputan esta semana. Y si gana la Liga de Campeones, se embolsaría 80 millones de euros, que es la cantidad que debe ajustar con la UEFA, si bien hay que tener en cuenta cuántos ingresos presupuestó el conjunto galo como ingresos por Champions. Es decir, si presupuestó que ganaría la competición –cosa improbable desde el punto de vista financiero-, ganarla no le permitiría reducir la ´cuenta pendiente´ que tiene con la UEFA. Si por ejemplo presupuestó ingresar 30 millones, ganar la Champions le permitiría reducirla en 50.

Por lo tanto, si el PSG no elimina al Real Madrid, tendrá más necesidad de ingresar dinero por otras vías, es decir, se verá más obligado a vender a futbolistas. En el mercado invernal de 2018 el club galo solo logró sacar dinero por el brasileño Lucas Moura al Tottenham de Londres por cerca de 28 millones de euros, y ahí es donde aparece la figura de Gonçalo Guedes y el Valencia. Cuanto más necesitado esté el París Saint Germain, mejor para el Valencia CF.

Peter Lim juega esa baza y sobre todo, la de que fichar a Guedes no es una subasta, es decir, no es un mercado libre en el que se lleva al futbolista quien hace la mejor oferta. El equipo que preside Nasser Al-Khelaifi tiene la necesidad de recaudar dinero ahora pero no la intención de desprenderse de Guedes dado el potencial que está mostrando el futbolista luso, que en unos años puede adquirir el nivel suficiente y tener un valor muy superior en el mercado.