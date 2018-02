El récord de Guedes y Carlos Soler

Marcelino García Toral insistió conen la necesidad de desbordar por fuera para ganar al Levante. ¡Regateamos, intentamos algo o controlamos largo! ¡Vamos, que no lo hacemos nunca!» , les motivaba en la sesión vespertina del viernes en la ciudad deportiva. Por la cabeza del técnico ya rondaba en ese momento su intención de recuperar las bandasde cara al derbi después de la variantesin juego exterior a la que recurrió en lacontra el. La puesta en práctica de toda aquella teoría en Paterna no pudo salir mejor. Soler y Guedes desbordaron más que nunca en la temporada con 12 de los 19 regates ganados al. Un récord para ellos a nivel individual y para el equipo.

Soler y Guedes rompieron todas las estadísticas de regates de las primeras 22 jornadas de Liga. Guedes firmó siete regates ganados en el derbi. El mejor registro del portugués desde que es valencianista. Hizo cuatro contra el Girona, Villarreal y Betis y tres frente al Barcelona, Sevilla, Athletic y Real Sociedad.

El de Carlos también fue su partido de la temporada con más desborde. Hay que remontarse al partido contra el Sevilla -con Julen Lopetegui en el grada de Mestalla- para encontrar un Soler tan desequilibrante en el uno contra uno. El domingo desequilibró el derbi con una jugada al más puro estilo Messi en el minuto 65. Soler arrancó pegado a la banda derecha, se apoyó en una pared con Vietto, dribló a Postigo y Luna y disparó a puerta con un derechazo que paró Oier y aprovecharon Santi Mina en primera instancia y después el propio Vietto. Mestalla se puso en pie. Como también lo hizo con Guedes en el minuto 84. La afición comenzó a corear su nombre después de uno de sus vertiginosos eslalons. No era para menos. Soler y Guedes, con 12 regates ganados entre los dos, alcanzaron su pico más alto de la temporada. La rompieron.

La participación de los dos ayudó al Valencia CF a registrar 19 regates ganado. Un récord en la temporada. El equipo solo había sido capaz de llegar a los 15 contra el Real Madrid, 14 frente al Athletic de Bilbao y el Villarreal, 12 contra el Alavés y el Deportivo y 11 ante el Betis y el Celta de Vigo. El Valencia dobló prácticamente la media del equipo a lo largo de las primeras jornadas. Hasta la jornada 23 el equipo había promediado 10,2 regates ganados por partido. Contra el Levante, la friolera de 19 gracias a Soler y Guedes. Dos elementos diferenciales del Valencia de Marcelino.

Guedes también lo es a nivel nacional. El portugués está entre los diez mejores regateadores de la liga española junto a Leo Messi, Jonathan Viera, Ever Banega, Iago Aspas, Isco Alarcón, Morales, Pione Sisto, Andrés Iniesta y Luka Modric. Un club reservado para los mejores.

Marcelino no juntaba a Guedes y Carlos Soler en el once inicial desde el pasado 26 de noviembre en aquel empate de Liga contra el Barcelona en Mesatalla. La combinación de los dos puñales en el equipo titular es sinónimo de éxito. El Valencia no ha perdido con ellos siempre que han salido de inicio. Con el triunfo en el Derbi, los dos suman ocho victorias -contra el Málaga, Real Sociedad, Athletic, Real Betis, Sevilla, Deportivo Alavés, Leganés y Levante- y un empate (1-1) en el partido de Liga frente al Barça.