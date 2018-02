Murillo: "Estoy en un momento dulce para volver"

El delantero del Valencia CF Jeison Murillo , espera con ilusión el momento de volver a los terrenos de juego después de tres meses de lesión. El colombiano reconoce que se encuentra bien, que quiero "volver lo antes posible" y que tiene claro que cuando vuelva lo hará "al cien por cien". El central admite que ha pasado "días difíciles", pero ahora siente que "puede llegar el día de ayudar al equipo".

Además, ha agradecido a la familia, al vestuario y a la afición el apoyo recibido. "El grupo me ayudó a no perder la alegría y saber que te espera la familia en casa con los brazos abiertos te rehabilita y te reconforta el espíritu. Vivo agradecido a la gente que me escribe, me dan ánimo en el twitter, en la calle, están al tanto de lo que me pasa y espero pagarles ese cariño en el campo".

El defensa ha visto al equipo sufrir desde fuera, pero lanza dos mensajes: "El equipo está muy vivo" y tiene que "sacar la casta y pelear" hasta final de la temporada para alcanzar el objetivo Champions. "Estamos muy vivos, hay que saber aprovechar el momento, no venirnos arriba y seguir trabajando desde la humildad". Palabra de Murillo.



Así ha sido la entrevista que ha concedido a la radio del club:

¿Cómo estás?

Me encuentro bien gracias Dios y tratando de volver lo antes posible.

Cada vez más cerca de voler.

La idea es volver al cien por cien y en eso nos hemos empeñado, no he perdido las ganas, cada vez tengo más porque se acortan los tiempos. Voy esperando el momento.

¿Cuáles son las sensaciones?

Estoy muy bien, estoy entrenando bien, cada vez se van las molestias, la operación deja secuelas, pero estoy en un momento dulce para volver.

Lo preferible es no forzar

Sí, es importante volver a tope, el ritmo de partidos se coge cada partido, pero en los entrenos existe sintonía con los compañeros y me siento bien.

Ganas de volver no le faltan. ¿Ha sido duro?

Nunca es fácil lesionarse. El tiempo de recuperación es en lo que más uno se fija. Ahora tengo que estar a tope, siempre he intentado recuperarme de la mejor forma, hubo días difíciles, de sentir molestias, cuando estás fuera sin poder aportar tu granito de arena se lleva mal, pero es parte del proceso y siento que ahora estoy bien y que puede llegar el día para ayudar al equipo.

Imagino que mucha rabia de no poder ayudar

Independientemente de quien juegue, no estar en el grupo te hace sentir impotencia, pero he aportado al equipo desde fuera. Muesto carácter e intento que mis compañeros estén bien.

Ahora, a asegurar el objetivo en la Liga

El objetivo sigue en marcha, el equipo lo tiene muy claro, las ideas del míster son claras, el vestuario se ha convertido en una familia poco a poco y todos vamos en el mismo camino.

Los compañeros muy pendientes de ti para animarte

Puedo aparentar serio, pero tengo 25 años, soy joven todavía, el grupo me ayudó a no perder la alegría, quiero agradecerles, ahora aportando en los entrenos y espero que también en los partidos.

¡Qué importante el apoyo de la familia!

Tengo una esposa espectacular, una niña de cinco meses que es mi ilusión, saber que te espera la familia en casa con los brazos abiertos te rehabilita y te reconforta el espíritu.

¿Como ha visto el equipo desde fuera?

Hubo partidos jodidos, partidos mentirosos.... hemos tenido semanas jodidas, pero el equipo trató de tener una idea y estamos muy vivos, hay que saber aprovechar el momento, no venirnos arriba y seguir trabajando desde la humildad.

El equipo está muy vivo dices

No hay que quitarle el mérito al grupo, acabamos del jugar una semifinal que muchos equipos quieren jugarla, jugamos contra uno de los mejores del mundo y le dimos cara, nos ganaron, ellos supieron hacer su trabajo, pero nosotros hicimos hasta que pudimos, no pudo ser, pero seguimos muy vivos.

El optimismo ha vuelto con la victoria al Levante

Caer eliminado de cualquier competición es una puñalada anímicamente, pero queda mucha liga y no podemos quedarnos en lo que pasó, hay que centrarse en la Liga que es lo que queremos.

La carga de minutos le pasó factura al equipo. Ahora el calendario se suaviza, eso muy importante para recuperar jugadores

Desde mi punto de vista todos los partidos son difíciles, hay diferencia de equipos, está claro, pero en la liga española ningún equipo te regala nada, tenemos que sacar la casta y pelear por el Valencia.

¿Quién te ha impresionado más de la plantilla?

Trato que cada uno desarrolle su juego, pero hay jugadores que técnicamente están dotados, otros físicamente están dotados, yo los destacaría a todos, somos terceros y eso no solo es culpa de uno, es de todos.

La afición que ha arropado estos meses

Vivo agradecido a la gente que me escribe, me dan ánimo en el twitter, en la calle, están al tanto de lo que me pasa y espero pagarles ese cariño en el campo.

Qué importante es Mestalla

Es más lindo vivirlo desde el campo, pero es una afición que anima mucho y eso es importante para cada uno de los partidos.

Opciones de volver a la selección de Colombia. Este verano hay Mundial

Para eso vine, para ser quien era, gracias al Valencia lo puedo hacer.