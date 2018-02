El plan de Marcelino con Murillo

El Valencia es más fuerte con la recuperación de Gonçalo Guedes y Carlos Soler , pero todavía lo será más cuando Marcelino García Toral pueda contar con Jeison Murillo en defensa. El colombiano ha entrado en la recta final de su proceso de recuperación y cada vez está más cerca de volver a los terrenos de juego. Algo que no sucede desde el pasado 19 de noviembre de 2017 cuando cayó lesionado en elde la jornada 12.

Hace casi tres largos meses. ¿Cuando regresará al campo? El central no está descartado para el partido del próximo sábado ante el Málaga en La Rosaleda. Podría completar la lista de convocados. Eso sí, como futbolista número 17 ó 18. La idea es que Gabriel Paulista y Rúben Vezo repitan en el centro de la defensa como en el Derbi contra el Levante. La vuelta de Jeison dependerá más del estado físico del resto de lesionados que ahora son duda como Geoffrey Kondogbia y Rodrigo Moreno. Porque Ezequiel Garay y Andreas Pereira son bajas seguras. Marcelino esperará hasta el final.

El verdadero plan de Marcelino pasa por recuperar a Murillo para el triple compromiso que el Valencia tendrá del 25 de febrero al 4 de marzo. El equipo jugará en tan solo ocho días contra la Real Sociedad -domingo-, Athletic de Bilbao -miércoles- y Betis -domingo-. Ahí es cuando lo va a necesitar. Porque dentro de diez días el colombinao estará mejor preparado físicamente para competir, porque es complicado que Paulista y Vezo puedan jugar los tres partidos al máximo nivel, porque el brasileño está a una amarilla de cumplir un partido de sanción y porque Garay está previsto que siga recuperándose de su microrrotura muscular en los isquiotibiales. Todos los caminos apuntan esa semana a Murillo.

A Jeison le faltará ritmo de competición, pero seguro que no ganas. El colombiano volvió al grupo el 8 de enero después de ser operado a finales de noviembre en Munich de una hernia inguinal y del abductor. Una segunda intervención ´secreta´ que desveló Marcelino hace pocos días y que explica que el tiempo de recuperación se haya dilatado hasta dos meses y medio.

"Es una lesión que se va a alargar más su proceso de recuperación y no podíamos disponer de él, no pasa nada, es una lesión de pubis con una intervención quirúrgica, bueno no, dos, por eso el proceso es un poco más lento. No sabemos para cuando estará disponible. Ha avanzado en las últimas dos semanas, en el momento en que pueda completar su trabajo estará disponible. Ahora está más cerca su incorporación", decía Marcelino hace diez días. Las sensaciones han sido buenas desde entonces. Sin contratiempos y con la sonrisa en la cara en los entrenamientos. Como en la sesión vespertina del martes. La mejor prueba de que las cosas van como Murillo quiere.



Otro centro lateral en contra

El colombiano trabajó al mismo ritmo que sus compañeros en Paterna. Algunos aficionados pudieron comprobar en primera persona la puesta a punto cada vez mejor de Murillo. También las ganas de mejorar de la pareja Paulista-Vezo. Los dos centrales titulares del Valencia en el Derbi se quedaron al final del entrenamiento en el césped. Cogieron balones y estuvieron peloteando entre ellos. La salida de balón es clave para el equipo de Marcelino. Igual de importante que no encajar goles. El equipo recibió otro gol en contra en un centro lateral. Quizás por eso, Marcelino y Gabriel mantuvieron una charla antes de saltar al campo del entrenamiento. Recuperar la portería a cero es el objetivo en Málaga y lo que resta de la Liga.