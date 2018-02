Marcelino insiste: Hay que fichar un lateral derecho

Un lateral derecho para la temporada que viene sea como sea. Para Marcelino García Toral, entrenador del Valencia , reforzar esa posición es innegociable. Su obsesión es mejorar el equipo y hacerlo más competitivo y considera que el primer paso ha de ser reforzar la defensa en su flanco diestro. De hecho, es la asignatura que ha quedado pendiente del mercado invernal del pasado mes de enero, en el que el Valencia fichó al medio centro francéstraspasado por doce millones de euros, y al delantero argentinoen calidad de cedido por el Atlético de Madrid con una opción de compra no obligatoria. En este sentido, conviene recordar unas palabras de Mateu Alemany, director general del club valencianista, en las que dijo que no se iban a fichar parches, al contrario, se intentaría adelantar trabajo y planificación para el próximo verano, de ahí que la intención de fichar un lateral derecho, obviamente, no solo se mantenga, si no ahora ya sea prioritario, ya que en enero se priorizaron la delantera y el centro del campo, si bien hasta el cierre de mercado, se trabajó para intentar traer un lateral derecho

El portugués Joao Cancelo era el elegido entonces, pero la que se pensaba sería la operación más factible o fácil, se convirtió en la imposible dado que el entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalletti, se puso intransigente. Pero la intención de que Cancelo regrese a la plantilla tras su cesión al conjunto italiano sigue vigente, si bien ahora hay condicionantes a tener en cuenta. Uno que el Inter tiene una opción de compra a su favor por 35 millones de euros que puede ejercer de manera unilateral y por lo tanto el Valencia nada puede hacer, y segunda, que el club blanquinegro necesita vender futbolistas por una cantidad cercana a los cuarenta millones de euros para cuadrar el presupuesto y haga el Inter efectiva la opción o no la haga, el portugués es uno de los activos por los que se puede recaudar.



Más futbolistas

Por ello, el Valencia tiene los ojos puestos en otros futbolistas y uno de ellos es el italiano Matteo Darmian, del Manchester United, un jugador que responde al perfil de futbolista que gusta a Marcelino, es decir, ya está hecho y tiene suficiente experiencia –no en vano es internacional con Italia-, es decir, no es una promesa, y viene de un club potente y competitivo con el Manchester United. Téngase en cuenta que estos son los parámetros de jugadores como Neto, Murillo, Kondogbia, Gabriel Paulista, Coquelin o Vietto.

Por otra parte, y salvo sorpresa, en un principio la llegada de un lateral derecho para la temporada que viene no habría de suponer la salida de Martín Montoya, futbolista que se puede considerar como el teórico titular de Marcelino en la actualidad, ya que sería el canterano Nacho Vidal quien abandonaría el primer equipo en busca de oportunidades y minutos en la élite para regresar más curtido al Valencia en el medio plazo. De hecho, una vez consumado el ´no fichaje´ de un lateral derecho en el mercado invernal, el recambio que maneja el entrenador asturiano para Montoya es Rúben Vezo, es decir, un defensa central reconvertido al lateral.