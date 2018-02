La portería a cero del Valencia es cosa de Murillo

El Valencia no deja la portería a cero en la liga desde la lesión de Jeison Murillo en Cornellà a finales de noviembre. Los de Marcelino García Toral no han sido capaces de acabar imbatidos en ninguno de los últimos once partidos sin el colombiano. Siempre han recibido goles en contra.. Todos encontraron al menos un grieta en la zaga para batir a Neto. La línea defensiva es más vulnerable sin la presencia en el campo del ´Patrón´. Las sensaciones lo decían. Los números lo confirman. Elnecesita cortar esa sangría de goles encajados y la inminente vuelta de Jesion es el mejor argumento para hacerlo. Porque la portería a cero es cosa de

El cuerpo técnico tiene plena confianza en Gabriel Paulista, Rúben Vezo y el ahora lesionado Ezequiel Garay. Pero también es verdad que espera con los brazos abiertos a Murillo. Porque gana en efectivos y también en fiabilidad. El Valencia con Murillo es más seguro. Nunca ha perdido. Lo mismo que sucede cuando Soler y Guedes cuando juegan juntos en el once titular. Sin Jeison el equipo ha cosechado sus seis derrotas contra el Getafe, Eibar, Villarreal, Las Palmas, Madrid y Atlético.

Con el colombiano el equipo ha recibido una media de 0,91 goles por partido. 11 goles en 12 jornadas. Menos de un gol. Sin Jeison se encaja una media de 1,45 goles por partido. 16 en 11 partidos. Casi un gol y medio. El Valencia no ha sido capaz de dejar la portería a cero en liga desde su lesión. Con Murillo, en cambio, se consiguió hasta seis veces en el primer tramo de la temporada. Casi todas las estadísticas juegan a su favor. Con él se promedian más duelos aéreos ganados que sin él -14 por partido contra 13-, más entradas exitosas -21 por partidos por 20- y más despejes -24 por partido por 21-.

Normal que Marcelino lo necesite. Es complicado que Murillo entre en la convocatoria de Málaga. Como mucho lo haría para completar la lista como jugador número 18. La idea, tal y como publicó Superdeporte, es que el colombiano vuelva de verdad para el triple compromiso de la semana del 25 de febrero al 4 de marzo contra la Real Sociedad, Athletic y Betis. El central, mientras tanto, espera con ilusión el momento de volver a los terrenos de juego después de tres meses de lesión. Reconoce que se encuentra bien, que quiere «volver lo antes posible» y que tiene claro que cuando vuelva lo hará «al cien por cien». «Me encuentro bien gracias a Dios y tratando de volver lo antes posible. La idea es volver al cien por cien y en eso nos hemos empeñado, no he perdido las ganas, cada vez tengo más porque se acortan los tiempos. Estoy en un momento dulce para volver», asentía.

Jeison admite que ha pasado «días difíciles», pero ahora siente que «puede llegar el día de ayudar al equipo». «Hubo días difíciles, de sentir molestias, cuando estás fuera sin poder aportar tu granito de arena se lleva mal, pero es parte del proceso y siento que ahora estoy bien y que puede llegar el día para ayudar al equipo». Por encima de todo agradece a la familia, al vestuario y a la afición el apoyo recibido. «El grupo me ayudó a no perder la alegría. Tengo una esposa espectacular, una niña de cinco meses que es mi ilusión, saber que te espera la familia en casa con los brazos abiertos te rehabilita y te reconforta el espíritu. Vivo agradecido a la gente que me escribe, me dan ánimo en el Twitter, en la calle, están al tanto de lo que me pasa y espero pagarles ese cariño en el campo».

El defensa ha visto al equipo sufrir desde fuera, pero lanza dos mensajes: «Hubo partidos jodidos, mentirosos.... , pero el equipo trató de tener una idea y estamos muy vivos, hay que saber aprovechar el momento, no venirnos arriba y seguir trabajando desde la humildad. Hay que poner casta y pelear». Palabra de Murillo. Es para fiarse.