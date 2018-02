Álex, una historia de ´película´

La historia de superación de un valenciano y valencianista lejos de casa:. La historia de un luchador de la vida, de un murciélago que nunca se rinde... que ahora se traslada a la gran pantalla en forma de serie:. Su estreno será el próximo 28 de febrero y se podrá ver a través de en. Una forma de darle visibilidad a esta enfermedad.lleva más de medio año trabajando en ella y lo tiene todo preparado para su lanzamiento.

La serie 'La Terapia de Marco' se basa en la vida de Álex, un gran valencianista que a los 10 añitos cuando me detectaron Ataxia de Friedrich, una enfermedad degenerativa muscular. No es cien por cien una autobiografía. Trata de un chico joven valenciano con Ataxia de Friedrich que ha tenido que emigrar con su abuelo en busca de oportunidades.

Ahora Marco se somete a una serie de terapias donde cuenta sus vivencias, experiencias, sentimientos y pensamientos en torno a la enfermedad. La idea principal de la serie es dar visibilidad a todas las personas que sufren una discapacidad y lo que es vivir a diario con una, además de sus problemas personales y sociales a causa de la enfermedad.

La serie, que arrancará con el primer capítulo el próximo miércoles, día 28 de febrero, podrá seguirse a través del canal de Youtube de ´La terapia de Marco´ donde ya se pueden ver algunos tráilers promocionales de la serie, así como Banda sonora original de la serie. Un gran proyecto de este gran valencianista, que vive en Suiza, que lleva toda la vida luchando contra su enfermedad y las barreras que tiene, entre ellas las económicas.

Solamente tenía 10 añitos cuando a Álex le detectaron Ataxia de Friedrich, una enfermedad degenerativa muscular. Lo que pasaba por su cabeza en aquellos tiempos era jugar a fútbol y ver los partidos de su Valencia CF. Llegó incluso a jugar en el cadete del equipo de su pueblo (Náquera). Todo iba más o menos bien hasta que cumplió los 17 años y tuvo que dejar de correr, saltar y lo que más me dolió, jugar a fútbol: su gran pasión. A pesar de no poder practicar su deporte favorito no abandonó su pasión por el Valencia, seguía los movimientos, fichajes y partidos en Superdeporte.

La enfermedad ha ido avanzando con los años y en su lucha contra la Ataxia de Friedrich, Álex tiene ahora este proyecto. Una serie a través de la que dar a conocer al resto del mundo sus problemas y necesidades... y siempre al lado del VCF.