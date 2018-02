El sistema defensivo vuelve a estar bajo la lupa

La polémica ha devorado casi todos los análisis posteriores al Derbi . Detrás de la cortina se pudo advertir unsemejante en algunos puntos al equipo que deslumbró en la primera parte del campeonato. Después de un mes de desgaste brutal a todos los niveles, entre partidos y derrotas, la respuesta competitiva del bloque fue buena. La base armada por Marcelino , el r egreso de la dupla Soler-Guedes y los refuerzos () permitió reconocer más virtudes que defectos. Futbolistas comofueron claros en su análisis y marcaron un defecto claro: las jugadas a balón parado.

El Valencia pudo perder el partido por defender mal dos saques de esquina. Después de que Santi Mina abriera el marcador (en un córner también), el Levante respondió de inmediato a balón parado. Campaña puso el balón en la frontal y Sergio Postigo se marcó un pase a la red. La falta de intensidad mental pasó factura. El central granota pudo rematar solo, no tuvo marca. La acción polémica del partido fue un calco. Esta vez, el centro fue al corazón del área, donde Gabriel se pasó de revoluciones: empujó a Gayà y midió mal ante Coke.



No hay alarma

El cuerpo pide seguridad y control. Las acciones a balón parado en defensa no han roto como debilidad subrayada en el equipo de Marcelino. La presencia de jugadores como Murillo, Garay, Kondogbia, Zaza o Mina asegura un poder mínimo. Ante el Málaga sólo estatán operativos los dos delanteros. El Valencia es sexto en la clasificación de equipos más fuertes en este apartado: sólo ha concedido cinco goles en estrategia, más tres penaltis. Al otro lado hay equipos como Depor (14), Villarreal (10), Real Sociedad, Celta o Las Palmas (nueve).

No hay alarma, pero la gestión de riesgos es fundamental. El Málaga tiene problemas en todos los apartados, pero para cumplir con el objetivo de la portería a cero es necesario cuidar todos los detalles y en el balón parado todo se iguala. Después de una semana de trabajo completo –sin partido– el equipo ha recuperado oxígeno. La intensidad mental es tan importante como la física; van de la mano. Once jornadas de LaLiga sin portería a cero. El objetivo está marcado y el Valencia no está en condiciones de dejarlo pasar, desde lo coletivo a lo individual y viceversa. El Málaga está empeñado en encontrar el gol y los costasoleños han recuperado a Diego Rolan. El sistema defensivo volverá a estar bajo la lupa.