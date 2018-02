"La única cuenta que he hecho es ganar al Málaga"

El entrenador del Marcelino García Toral , ha analizado el partido de este sábado ante elen. Para el técnico la victoria en eante ella pasada jornada puede significar un punto de inflexión importante de cara a conseguir el objetivo de laaunque de momento sus únicas cuentas pasan por ganar al

Marcelino recupera para este partido a Jeison Murillo, tras unos meses apartado del equipo por lesión, y puede contar también con Rodrigo Moreno. Dos de los protagonistas también en las palabras del entrenador del Valencia en sala de prensa, así como también el canterano Kangin Lee, que ha vuelto a ejercitarse este viernes con el primer equipo.

Rueda de prensa completa:

Su segundo decía que solo se ven dos errores: el no gol de Messi y el gol anulado a Postigo. ¿Teme consecuencias arbitrales por este último error?

Me mantengo al margen, no opino nada del árbitro, no temo a nada. Unas veces hemos salidos beneficiados, otras perjudicados y el próximo árbitro pitara desde la imparcialidad y sin intentar favorecer a uno o a otro.

Medié va a estar un mes en la nevera, ¿Qué le parece?

No opino de eso.

¿Cómo afronta el partido contra uno de los equipos de abajo?

Es otro partido donde ellos se juegan las posibilidades de mantener la categoría que es su principal objetivo, no pienso que lo sucedido anteriormente tenga trascendencia en estos 90 minutos, las dinámicas largas son por algo, nos planteamos el partido con el máximo respeto, sus últimos resultados fueron apretados, ha puesto a sus rivales en dificultades y como tal vamos a afrontar este partido. Sabemos que el Málaga ha cambiado su estilo, ha cambiado 16 jugadores, el entrenador, son muchos cambios, están buscando algo diferente, juegan de forma diferente y hay que adaptarse a eso y ser solventes para intentar ganar el partido.

¿Ha venido bien la semana limpia?

Nos ha servido para descansar y para entrenar que creo que lo necesitábamos, tanta competición nos desgastó en gran medida física y mentalmente había bastantes jugadores que jugaron más minutos de los que queríamos, la exigencia de los rivales también afectó. Pero esta semana nos vino bien y las sucesivas. Nos hubiera gustado pasar esta semana sabiendo que jugábamos una final, pero la victoria del Levante fue un punto de inflexión para poner fin a las derrotas que llevábamos de forma consecutiva.



Murillo y Rodrigo vuelven a la lista.

Jeison decidimos que estaba apto después de una operación de pubis, que siempre es costosa, era difícil predecir para cuánto tiempo estaría disponible. Rodrigo tuvo una lesión muscular leve y ha entrenado dos días con el grupo y está disponible.

Aprovechar los partidos de los rivales en Europa

Todo pasa por ganar nosotros, tenemos un partido a la semana, hay que intentar ganarlo como en la primera parte de la temporada, nos hubiera gustado estar en Europa y es por lo que tiene que luchar el Valencia. En enero el Villarreal no jugó Copa, el Madrid también se quedó eliminado, hay que centrarnos en nuestro trabajo y saber que quedan 15 jornadas estamos en una extraordinaria situación y cualquier victoria es un paso más grande para definirnos y afianzar la posición que tenemos.

¿Se ha marcado una barrera de puntos para entrar a Champions?

Eché la cuenta de ganar mañana, es la cuenta más larga que eché. Es la que nos da otro paso. No soy de echar cuentas a largo plazo, no sé los puntos que van a hacer falta, es distraerme en lo lejano cuando lo inmediato es lo que realmente nos interesa.

El equipo no encaja goles en la primera parte de la temporada, ¿qué ha cambiado ahora para recibir más goles?

Es evidente que nos preocupa encajar tantos goles, estamos ocupados en que esa cifra de goles bajes, no tengo claro que hayamos perdido eficacia defensiva, hay que intentar ser más solventes y encajar menos goles en lo que resta de competición. Todos tenemos claro que es un problema que tenemos que subsanar.

¿Por qué 19 convocados?

Es por Murillo, tuvo un golpe en el tobillo y veremos su evolución.

¿Cómo están el resto de lesionados?

Ahí estamos, esperaremos lo que nos digan los médicos, no sabría decir para cuando estarán disponibles. No sé si están para una, dos, o como máximo tres.

¿Es hora de dejar a parte la rotaciones y fijar un once?

Intentaremos poner en cada partido los jugadores cuya suma de nivel competitivo y nivel de entrenamiento nos garantice luchar por la victoria, no suelo colocar el peto de titular los lunes, Todo eso más el análisis del rival nos llevará a tomar decisiones para el once titular.

Kangin Lee volvió a entrenar, ¿Qué le parece?

Tenpo poca información para hacer una análisis, es un jugador en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas, está en periodo de formación y evolución, a veces viene con nosotros e intentaremos entre todos ayudarle y exigire para que en el futuro sea jugador del Valencia.

Le preocupan los centros laterales. ¿Es mala suerte, un error?

Creo poco en la mala suerte, si nos meten más goles de una forma que de otra es porque no somos lo suficientemente solventes lo que hay que hacer es trabajar para resolverlas.