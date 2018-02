"A este equipo le dan un golpe y se levanta"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho con la remontada del Valencia frente al Málaga en la Rosaleda tras sobreponerse al tanto inicial de los locales, que seguirán como colistas como mínimo dos jornadas más.

El equipo le ha dado la vuelta al partido.

Empezamos bien el partido, tuvimos veinte minutos que dominamos, ellos no llegaron pero vuelve a suceder que en una acción de un córner nos meten un gol en su primera acción de peligro. Nos metieron un gol con el pie en un córner, eso se ve poco en el fútbol y es evitable. Ahí se nos puso complicado, generamos poco en la primera parte, en el tramo primero de la segunda parte también, el Málaga nos lo puso difícil, nos dio guerra y sabíamos que iba a ser difícil puntuar, pero en el tramo final metimos un gol de córner y a partir de ahí el partido se abrió y en una contra llegó el penalti y la victoria que para nosotros es muy importante.

Problemas balón parado en defensa y en ataque solo un gol en jugada de los cinco últimos.

Nosotros también metemos goles así, todos valen, a nosotros también nos cuenta. Son rachas que suceden. Nos preocupa que nos rematen fácil a balón parado, pero el gol del Levante y este, con el pie, son evitables, es más fácil rematar como hizo Coquelin en una acción que ganó, hay que trabajar para mejorar esa faceta. Y sobre el ataque, es verdad que atacamos poco contra el Atlético, hoy tampoco mucho, pero es que el partido fue muy cerrado. Ellos tampoco nos crearon ocasiones de gol, son partidos difíciles, además el campo tan seco perjudicó la fluidez y el desborde y nos perjudicó a los dos equipos.

Gol anulado al Málaga. ¿Cómo lo vio desde el banquillo?

Es una falta que nos lanzan y veo una disputa, veo jugadores por el suelo y a partir de ahí se pita y en la segunda acción se mete un gol, no he visto nada más desde el banquillo. No puedo decir tampoco si el penalti ha sido claro porque me pilla muy lejos.

¿Hay que darle más valor a sacar el partido así o preocuparse?

Estaría preocupado si fuéramos los 12º, pero llevamos 46 puntos y vamos terceros, poner peros a este equipo es no tener los pies en el suelo y pensar en algo que no es posible. Creo que la temporada del Valencia no lo pensabámos casi nadie, estoy orgulloso de mis jugadores, una veces el juego es mejor, otros peor, pero no veo a nadie ganar fácil. Hoy el Sevilla ganó apurado a Las Palmas. Los partidos se van en los detalles y creo que nos estamos recuperando del calendario, es la primera semana que descansamos desde el 3 de enero. Competimos contra el Barça de tú a tú en muchas fases de la eliminatoria y vamos terceros en la Liga, todos lo hubiéramos firmado, poner un pero a este equipo es de poca humildad.

Objetivo de la Liga.

Nos va a costar mucho, el Málaga hoy se juega el estar en la categoría, nosotros tenemos ilusión, ambición, el equipo está vivo, le dan un golpe y se levanta, estoy muy orgulloso de los futbolistas y de lo que están haciendo. Estamos en una buena dinámica, sumamos muchos puntos, 46, y ahora jugamos en casa el próximo partido. Le voy a dar dos días libres a los jugadores, que lo tiene muy merecido.

¿Qué opinión le merece el arbitraje en España?

En líneas generales es bueno, errores siempre va a haber, en la mayoría de los casos van repartidos al final de la temporada, en la mayoría de los casos... Tenemos un buen nivel del arbitraje.