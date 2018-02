El técnico del Málaga teme a Martín Montoya y a Gayà

Como todo en la vida, para gustos colores, y en el fútbol también. El Valencia dees un equipo poderoso, de los más potentes de la Liga, eso es indiscutible dada su clasificación, y tiene futbolistas que lo hacen peligroso como. Y tiene por encima de todas las cosas, un bloque que le ha permitido competir siempre, más allá del resultado final.

Pero lo que no había destacado ningún entrenador que se ha enfrentado al conjunto de Marcelino hasta ayer, eran sus laterales. Y eso hecho el entrenador del Málaga, José González, alertar sobre los carrileros valencianistas cuando hablaba de la necesidad de ponerse por delante en el marcador: "El gol es que te abre los partidos y hace que el contrario se desarme. Contra el Atlético tuvimos mucho control, pero pocas ocasiones. El Valencia es diferente. Es un equipo bastante más ofensivo. Tiene dos laterales de mucho recorrido".



Conoce al Valencia

Pero que José González hable de los laterales no significa que no conozca al Valencia, al contrario, estas palabras demuestran que lo tiene bien estudiado: "No creo que sea un equipo que tenga un bajón excesivo en su juego. Ha tenido lesiones que le ha hecho más vulnerable en su portería. Pero espero un Valencia competitivo y con el sello de su entrenador, gran entrenador, al cual admiro porque lleva muchos años haciendo las cosas muy bien".

De hecho, cuando le preguntan si el Málaga puede hacer como su rival por eludir el descenso a segunda, la UD Las Palmas, que ganó al conjunto de Marcelino, el técnico del conjunto andaluz describe aquel encuentro: "Las Palmas Iba perdiendo 0-1. Santi Mina tuvo una ocasión que toca el portero y fue al palo. Era el 0-2. Hacen el 1-1. Después hay un centro lateral, mano de Paulista, expulsión y se encuentra con 2-1 ganando un partido que podía perder por 0-2". Por último, el técnico asegura que su equipo no se va a rendir: "El que piense eso está de más. No creo que nadie vaya a pensar eso".