Coquelin: Un gol con la ´cresta´

El Valencia terminó rozando un 70% de posesión. Señal de que el contexto fue el más difícil posible para el equipo de Marcelino, mucho más sólido buscando el contragolpe y atacando rápido que manejando un registro más posicional. El 1-0 de Ideye, que remató con el pie en el área pequeña un saque de esquina, multiplicó las dificultades ante un adversario intenso y organizado en campo propio. Guedes no tuvo espacios para galopar y Soler no pudo lanzar la red de sociedades que teje junto a Parejo. Faltó fluidez. En un partido jugado con más voltaje que claridad, el Valencia conquistó el empate a balón parado. Los tres puntos se pudieron escapar por un córner mal defendido y en un córner comenzó la reacción.atacó el primer palo y puso la cresta para peinar el balón a la red. Imposible para Roberto, el cabezazo proporcionó un plus de fe y vida.

Tremendo Coquelin. El francés va a más. Ya terminó muy bien ante el Levante y en La Rosaleda mantuvo el tono. Fue su partido más completo,no sólo por el gol. El centrocampista apoyó en la construcción y terminó como el número uno en balones recuperados; firmó 14, dos más que Iturra. El francés y el chileno empataron en el top de entradas (siete). Francis Coquelin cerró el encuentro entre los mejores en duelos aéreos ganados (siete), interceptaciones (cinco, número uno) y despejes (seis). Insuperable en la parcela defensiva, Coquelin fue determinante también en ataque. Marcó gol, todo un acontecimiento por su valor determinante y porque su última celebración fue hace cuatro años y pico. Su último tanto oficial lo consiguió el 28 de noviembre de 2013, con el Friburgo alemán en un partido de Europa League ante el Slovan Liberec. También fue de cabeza. Su ficha sólo registra un gol más con el Lorient, en el Arsenal hizo dos dianas, pero con el Sub-23. Lo sucedido en Málaga puede considerarse un milagro.



Coque, ´le coq´... el gallo

Desde el punto de vista de los números, Coquelin firmó un partido sobresaliente. Rozó el 10 en valoración y terminará seguro en el once ideal de la jornada. Es su primer MVP con el Valencia. El francés va a más y está recuperando sensaciones que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Sus virtudes se hacen sentir más en el marco de LaLiga y del Valencia. La apuesta está dando la razón a Marcelino. El francés va camino de cristalizar como refuerzo esencial camino de la Champions. Habrá más partidos cerrados y difíciles como el de La Rosaleda, habrá más partidos sin Kondogbia y habrá más partidos sin Parejo. Los dos fundamentales. Con Coquelin ya no hay dramas.