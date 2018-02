"Mestalla se va a cagar en alguien, no sabemos en quién va a ser, pero en alguien se va a cagar"

Junto aha sido el protagonista entrevistado en el programa de, que se emitió eneste domingo. En esta entrevista, Robinson ha tenido unas palabras sobre la afición del Valencia CF que se pueden calificar de llamativas.

En los primeros minutos de la entrevista, Risto Mejide le dice a Robinson: "Me interesa mucho tu figura porque tú, de alguna forma, encarnas tres visiones distintas que son los tres retratos mejores que se pueden hacer del país; a través del fútbol, a través de la tele, y a través de los ´guiris´, porque hace treinta años eras un guiri aunque ahora ya llevas más tiempo aquí, pero esas tres visiones me interesan mucho para analizar cómo somos. Primero me interesa el fútbol, ¿por qué es tan importante el fútbol en España?".

Y esta es la respuesta de Michael Robinson, que para explicar que es más fácil destruir y criticar que construir, utiliza una metáfora del estadio de Mestalla y los aficionados que a él acuden durante cada partido que disputa el Valencia CF: "Yo me he dado cuenta que, desafortunadamente, y lo subrayo, desafortunadamente, necesitamos a alguien en quien cagarnos, y esto lo veo casi siempre cuando voy a Mestalla. Yo sé que ese estadio se va a llenar independientemente de si el Valencia va bien o va mal, y cuando yo era futbolista y visitaba Mestalla siempre hablábamos de la primera media hora, da igual lo que hacemos nosotros pero que no marquen ellos porque Mestalla se va a cagar en alguien, ahora, no sabemos en quién va a ser, puede ser en el equipo rival, puede ser el árbitro o puede ser incluso su propio equipo, pero cagarse en alguien se va a cagar. Es que esto es tan fácil? somos muy buenos a la hora de destruir y criticar. Yo recuerdo hace unos años, estaba en el avión con mi compañero Carlos Martínez, y ya lleva 25 años en España, y de repente me puse a criticar a España, y él me miró y me dijo ´ya no es guiri´, ya eres uno de nosotros porque has empezado a criticar a España'".