Coquelin, el hombre del momento

Francis Coquelin es la excepción que confirma esa regla que habla de la dificultad de acertar con los fichajes de invierno. La adaptación del mediocentro, pese a no conocer el idioma español, no ha podido ser más rápida. Ni más sencilla. Han bastado muy pocos partidos para que tanto el entrenador, como los compañeros y el aficionado del club confíen de lleno en las prestaciones del francés. La última prueba del notable rendimiento de Coquelin llega en forma de estadística. El centrocampista defensivo, según los datos oficiales de Opta, empresa que trabaja para las principales ligas del Viejo Continente, forma parte del mejor once de la jornada seleccionado de entre las cinco mejores competiciones de Europa: La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue1.

Durante la segunda semana de enero el Valencia CF decidió apostar fuerte por el galo del Arsenal, pagando alrededor de 13 millones de euros para hacerse con sus servicios. Desde principio de temporada el equipo andaba necesitado de un ´6´ puro, un mediocentro defensivo posicional y complementario al juego tanto de Dani Parejo como de Geoffrey Kondogbia. La búsqueda se aplazó al invierno y al reabrirse el mercado Marcelino prefirió no esperar otras alternativas y eligió a Coquelin. Mateu Alemany ejecutó la operación desplazándose a Londres y, horas más tarde, el futbolista contrató un vuelo privado para desplazarse a València y entrenarse con su nuevo equipo lo antes posible. El sacrificio tuvo premio. Titularidad en Riazor en la jornada 19 con apenas un par de entrenamientos en Paterna.

Desde el día de su debut frente al Deportivo, Coquelin ha jugado cinco duelos de Liga y dos de Copa. En todos y cada uno de ellos las sensaciones y los detalles han sido positivos. Ordenando defensivamente e incisivo en la presión, el galo de 26 años juega el balón fácil, huyendo de alardes. Correcto desde el primer día, el ex gunner ha dado pasos al frente progresivamente en sucesivas citas. Hasta que el pasado sábado el stopper fue el mejor del Valencia, al que sostuvo en un día complicado en casa del colista. El gol de cabeza de Coquelin, que no marcaba un tanto desde hacía cuatro años y tres meses con el Friburgo, y las acciones ofensivas de Gonçalo Guedes resucitaron al bloque de Marcelino, que perdía 1-0 y acabó remontando y llevándose los tres puntos de la Rosaleda.

En Málaga el medio nacido en Laval recuperó 14 balones, despejó seis, entró con éxito en siete ocasiones abortando incursiones malaguistas, ganó siete duelos por los aires, entre ellos, uno para empatar a un tanto, hizo dos regates y acertó en el 85% de sus pases. Una actuación perfecta que lo convirtió en el jugador más valioso de los 22 sobre el césped (MVP). En los últimos días los comentarios positivos sobre el reciente fichaje del Valencia se han extendido más allá de la capital del Túria. Los excelentes parámetros de su partido contra el Málaga lo han encumbrado esta jornada en el once ideal de la Liga. En la alineación de la semana en España comparte doble pivote con una de las revelaciones de la Liga, el villarrealense Rodri, al que ya ha fichado el Atlético de Madrid por una suma cercana a los 25 millones.



Sustento del mediocampo

Más mérito aún tiene el hecho de verlo presente en el once de las ligas top. Ahí Coquelin, que el domingo apunta nuevamente a la titularidad al lado de Parejo por los problemas físicos de Kondogbia, está rodeado de jugadores de ataque y algunos con un elevadísimo valor como Neymar o Cavani. A su lado, el mediapunta español de la Lazio, Luis Alberto. Precisamente, los dos tienen la puntuación más alta de la jornada, únicamente, superada por Neymar. Lo hecho esta semana por Coquelin –rendir a máximo nivel en Europa– no es nada sencillo, este curso en el VCF sólo lo han logrado hombres como Guedes, Rodrigo, Kondogbia o Parejo. El francés está siendo un apoyo inestimable en busca de una plaza Champions y, a la vez, se perfila como un refuerzo de altura para dicha competición.