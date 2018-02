Marcelino quiere recuperar el control

El Valencia CF se ejercita este miércoles en la Ciudad Deportiva con las bajas de Kondogbia, Garay, Pereira y Gabriel Paulista, al que se dosifica después de varios partidos forzando con una lesión de rodilla. El técnico ha dividido al equipo en dos grupos para realizar trabajo físico y un ejercicio más llamativo en el que el objetivo era mantener la posesión del balón con pases precisos y "pausa".

En los últimos tiempos el Valencia ha tenido problemas en la construcción de juego y en el dominio de sus rivales. El cuerpo técnico pretende limitar el número de pérdidas con el objetivo de recuperar la fluidez de juego del primer tercio de Liga. Uno de los grupos contaba con Coquelin y Gonzalo Villar como comodines por los que pasaban la mayoría de balones, el otro a Dani Parejo y Nemanja Maksimovic.

La intensidad del entrenador, recordando a cada jugador la necesidad de no perder su posición en el campo y ofrecerse para ayudar a la elaboración de juego, ha sido muy alta. Marcelino busca que el equipo mantenga la atención, pese a la ventaja de siete puntos que tienen con el quinto, el Sevilla. "Vale, roba, que luego el partido no nos espera", espetó el técnico. "La picadita no sirve, juega por el suelo".



Con pulseras naranjas

Mientras un grupo estaba con Marcelino mejorando el control del juego, el otro se ejercitaba a las órdenes de Ismael Fernández, equipados con unas avanzadas pulseras de color naranja que miden diferentes parámetros físicos de los futbolistas. El ejercicio consistió en un circuito y trabajo de gimnasio. Entre los jugadores de la primera plantilla ha habido una numerosa presencia de miembros del Valencia-Mestalla: Gonzalo Villar, César Morgado, Álvaro Pérez, Álex Blanco y Emilio Bernat.

En cuanto a los lesionados, Kondogbia no trabaja aún con el resto del grupo y su concurso frente a la Real Sociedad se antoja muy complicado. Lo más previsible es que el francés, con una fascitis plantar, no fuerce este fin de semana y esté en mejores condiciones para el miércoles 28 en San Mamés. A Gabriel Paulista, en cambio, sí se le espera para el domingo a las 18:30 en Mestalla ante la Real.