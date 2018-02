Mateu Alemany: "En verano veremos qué decide el PSG sobre Guedes"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha repasado los puntos más calientes de la actualidad del equipo y el club este miércoles en el Media Center de la Ciudad Deportiva: los intentos de fichar a Gonçalo Guedes, la posibilidad de ejercer la opción de compra de Geoffrey Kondogbia, de que el Inter no haga lo propio con Joao Cancelo, los planes con un estadio paralizado prácticamente una década, la renovación de Marcelino, las ambiciones del máximo accionista, Peter Lim, los temores a una posible sanción FIFA por la cuestión de fichar a menores extracomunitarios y los blindajes en la Acadèmia del Valencia CF.

Estas son todas las respuestas del director general del Valencia CF:

¿Cómo valora la figura y el trabajo de Marcelino? ¿Ya ha hablado con él de renovación?

"En este momento no existe negociación abierta, Marcelino tiene año y medio de contrato en vigor. Por un lado, creemos que es fundamental no hablar de renovaciones en estos momentos, en segundo lugar, es algo obvio y en este caso coincide la idea y la valoración del club con la de los aficionados: Todos estamos contentos del trabajo de Marcelino, de su cuerpo técnico y de los jugadores. Está siendo una temporada, con independencia de los resultados, en la que se está cumpliendo con los objetivos a los cuales nos comprometimos en mayo o junio. Todas estas cosas tendrán su momento".

¿Existe un posible comprador para los terrenos de Porxinos?

"Hablar de tantas hipótesis es complicado. El mercado inmobiliario en España y en València, que se sube al carro de la subida de los precios, está ahí. Pero no tenemos oferta alguna ni conocimiento de interés por los derechos del Valencia CF en ese terreno. El procedimiento judicial sigue sus ritmos y sus cauces, no da lugar a novedades. El Valencia seguirá defendiendo sus intereses, esas soluciones (posible venta) no se descartan, pero no están encima de la mesa".

Ha comentado en alguna ocasión la necesidad de vender futbolistas por 45 milones, ¿se sabe o se ha decidido cuáles pueden ser los jugadores elegidos?

"Dos cosas importantes, la primera en cuanto a la obligación de venta, es una partida presupuestaria y hay que cumplir con ella, que afecta directamente a los márgenes del FFP (Financial Fair Play). Se trata de cumplirla no sólo este año, sino ha sido así en el pasado y seguirá siéndolo en las próximas. Si no hay ventas descienden las posibilidades de fichar jugadores. O no vendemos y tenemos menos potencial y calidad, si quieres invertir necesitas un mayor FFP y vender, ya que el resto de ingresos, los ordinarios, no dan para ello. Ahora el mercado está parado, se jecutarán en función de lo que diga el mercado, dentro de esas circunstancias, la opinión del entrenador será otro elemento a considerar con el objetivo de defender nuestro patrimonio y el potencial y proyecto deportivo"

¿Cómo fue la gestión de las entradas para la semifinal de Copa y qué grado de intervención tuvo usted como director general del club?

"Es tan fácil como valorar las cosas según resultados, se vendieron 42.000 entradas, el estadio estuvo prácticamente lleno y el socio estuvo satisfecho. Cuando uno consigue objetivos y comparándolo con otros partidos de Copa y clubes fue un éxito. La Copa es una competición complicada, en la que se hace difícil llenar estadios y ahí está el ejemplo del Camp Nou, medio lleno o medio vacío... es complicado por horarios, los niños no van, el partido es en abierto... el objetivo fue doble, que los socios contentos y apoyasen al equipo ese día"

No hace demasiado hubo un encuentro con Emery, ¿ha avanzando el Valencia en su intención de contar con Guedes también, al menos, la próxima campaña?

"No hay novedad, el jugador está cedido hasta el 30 de junio, y al final de curso veremos la posición del PSG. Nada más puedo aportar. Fue una cena privada e informal con Emery, estuvo Voro y Marcelino... el entrenador del PSG no es quien para hablar de vender o ceder a jugadores del PSG"

¿Intentó reforzar el lateral derecho?

En invierno planteamos la necesidad de incorporar dos posiciones: mediocentro y delantero y eso se hizo. La valoración en el acierto es pronto, se debera hacer a final de temporada. eso se marcó y el míster participó directamente. En otras posiciones estuvimos atentos, entre ellas el lateral porque parecía oportuno que Nacho tuvese más minutos, no salió, no era opriritario y no se hizo.

-La percepción de muchos aficionados no fue la quedar tan satisfechos con el asunto de las entradas ante el Barcelona en la Copa

"Mestalla estuvo prácticamnte lleno y se vendieron 42.000 entradas. A partir de ahí, cada uno tiene su opinión".

¿Esa venta por 45 millones es para el presupuesto actual o para el siguiente?

"Si está presupuestada esa cantidad es porque era necesaria para empatar, es una forma de proceder recurrente en los últimos años. El Valencia gasta más de lo que ingresa de modo ordinario: Televisión, taquillas... Y ese déficit debe cubrirse con traspasos de jugadores. La consecuencia de vender provoca u presupuesto más alto, poder gastar en fichar futbolistas y en sus salarios. Mi opinión es la de preferir un potencial mayor para acceder al mercado y disponer de un equipo fuerte, aunque ello lleve aparejado tener que vender a algún jugador. Hay que buscar equilibrio

¿En relación a Kondogbia, está claro que ejecutarán la compra?

"Tenemos hasta el 31 de mayo, he estado revisando los documentos... Está todo pactado con el jugador e Inter. Antes de esa fecha tomaremos la decisión. Estamos muy contentos con el rendimiento del juagdor"

Aclaración de las necesidades económicas del Valencia CF

"Mezclamos... Una cosa es la caja, el cash, y otra la explotación del presupuesto, un tema técico. Este año hemos arriesgado a no vender porque consideramos que el precio de los jugadores era muy bajo y hubiésemos transferido activos a un precio inferior del real. Ahora en verano nuestros activos se habrán revalorizado. Sin haber vendido prácticamente nada, le recuerdo que sí fichamos. Los 45 millones en ventas no tendrán nada que vender con el valor por el que vayamos a comprar"

¿Por qué se destituyó al anterior jefe médico, no se ha contratado a nadie y parece que el doctor del València ahora está más en Gijón que aquí?

"La salida de Luis González fue un acuerdo entre las partes, nuestra obligación es defender al máximo la salud de los futbolistas, ha habido cambios y va a haber cambios para mejorar en todo. La salud es muy importante, y estamos en camino de que eso mejore mucho, el jefe médico está en Valencia... El doctor Maestro es, y va a ser, nuestro asesor externo en traumatología. Hemos llegado a un acuerdo, va a venir a València cuando sea menester y los jugadores viajarán dónde sea necesario para tratar la salud de los futbolistas. Eso es lo fundamental para el rendimiento del equipo, se trata de tener al mejor para cada diagnóstico y tratamiento, buscamos la excelencia y en los servicios médicos también, estamos en camino y en ese aspecto también"

¿Es prescindible una dirección deportiva?

"Existen diferentes estructuras en cada club, aquí consideramos que con el perfil que tiene nuestro entrenador, y con la estructura del club, es suficiente para cubrir el área técnica, hay una secreatría fuerte que haga un seguimiento de mercado y jóvenes continuado y fuerte. Tenemos un secretario técnico y es más que suficiente para afrontar el futuro"

¿Algún avance con el estadio?

"Lo mismo con Porxinos y el tema de UE, van lentos, administrativamente todo es muy lento, el tema de licencias avanza, según lo previsto. Nosotros evaluamos nuestras opciones, estamos hablando con consultoras para que nos den opciones, se están dando los pasos adecuados con el 'timing' correcto. Es uno de los grandes temas que preocupan y seguirán preocupando a la entidad"

¿Conoce la predisposición del PSG para poder quedarse a Guedes en el Valencia CF?

"No depende de nosotros, tiene contrato en vigor con el PSG, harán una valoración de lo sucedido y planificarán el futuro con sus técnicos. Pelearemos hasta final de temporada por él, es un elemento más de la planificación. Toda nuestra atención se centra en el partido contra la Real Sociedad"

¿Está el Valencia interesado en Iván Marcano?

"No me dedico a hablar de nombres de jugadores que no estén, por respeto a ellos y sus clubes, sin cometarios"

¿Cómo marcha el asunto de la renovación de Dani Parejo?

"Dani tiene contrato en vigor por esta temporada y dos más. Me vale lo mismo que con Marcelino... y el momento actual es estar concentrados en la Real Sociedad"

Futuro de Joao Cancelo, cedido al Inter con una opción de compra para los italianos.

"Es un asunto como el de Kondogbia, operaciones cruzadas y vinculadas. Las fechas límite coinciden y las fechas de pago. No los importes. Allí juega de titular, es una decisión del Inter, no hemos hablado ni hemos preguntado al club italiano. Tienen de plazo hasta el 31 de mayo, depende del Inter y del propio jugador"

Protección y blindaje de las joyas de la Acadèmia.

"Como en muchos más casos, queremos contar con los mejores talentos. En todos los casos de Kagin sí está protegido, tiene un contrato en vigor y no hay ninguna situación concreta ni diferencial con él"

Objetivos

"El objetivo es quedar lo más arriba posible, lo marca su historia, su afición y el escudo"

¿Qué sensaciones transmite Peter Lim?

"Tenemos contacto continuo, sigue al Valencia CF al día a día, ve todos los partidos. Ha podido venir a algún partido y a otros no, Peter está francamente satisfecho de cómo van las cosas"

-¿Mateu Alemany tiene alguna oferta? Como todo en el Valencia se está revalorizando

"Los futbolistas, los técnicos y el aspecto deportivo... yo soy el mismo"

-¿Jugar la Europa League sería una decepción?

"Yo creo que soy claro, cuando llegué en marzo lo fui, dije siempre que nuestros objetivos los marca hsitoria afición y escudo... y están ahí. El Valencia ha tratado de estar arriba del todo, hemos peleado la Copa, el Valencia tiene que pelear todas las competiciones en las que juega. Hemos tenido lesiones, se juntó todo negativo, y el Valencia ha tratado de llegar hasta el final, en la Liga igual, es un concepto claro. No es la Champions solo, es lo más alto posible... El fracaso es para el que no lo da todo. El equipo lo da todo y trata de ser lo más ambicioso posible. La Europa Liga, ¿fracaso? me remitiría a todo lo escrito y hablado el verano pasado, venimos de ser el 12 y el 12..."

-Siguientes pasos en el modelo.

"Hemos marcado un camino en un estilo de fútbol, de gestión, exigencia, ambición, y ese es el camino. No vamos a hacer muchos cambios, siempre hay detalles para mejorar, pero la filosofía y lo que hay detrás están el línea de lo pretendido y vamos a profundizar en ese estilo, que enlaza con lo que ha sido la historia del Valencia CF y este equipo cuadra con y se acerca a la historia del club, lo que esperan y quieren de nuestros aficionados. No soy de desviarme de situaciones... resultados, malas rachas no cambian criterios, en enero tuvimos dificultades, pero hay un mérito de técnicos y jugadores por mantener la convicción y los criterios"

-¿La FIFA ha archivado la investigación para una posible sanción por el fichaje de menores extracomunitarios?

"No está archivada, está en curso, tendría usted que hablar con la FIFA, el riesgo siempre existe cuando está abierto el procedimiento. Hemos hecho valoraciones de posibles resultados para tenerlo previsto y estamos a la espera de que sea resuelto. No dejaré de decir que me parece sorprendente que sean tan estrictos cuando se ficha a un menor de un país no comunitario y se puedan coger jugadores de países europeos sin control ni compensación alguna, cuando menos, me parece curioso"

-¿Ni siquiera se ha iniciado una conversación con Marcelino?

Las conversaciones son privadas, no hay negociación de ningún tipo, cualquier situación se pospone a final de temporada. El club, como los aficionados, está muy contento con su cuerpo técnico y esperamos que estén mucho tiempo con nosotros"

-El Mundial 2018 y el mercado

"Va a ser un elemento que va a distorsionar el mercado, claramente, y en la Premier existe un movimiento para limitar el periodo. Juntándose todo nos encontraremos con un mercado interesante y diferente. Suele ser una plataforma de revalorizar y revitalizar jugadores, pero que no refleja en muchas ocasiones el valor real de un jugador.

-Propuesta de mercado en la Premier

"Es un tema a considerar, no deja de ser incómodo o altera situaciones competitivas o negociaciones el hecho de que jueges y aún puedas comprar o vender jugadores que han competido contra ti, a veces, se ha distorsionado el mercado y situaciones deportivas entre clubes"

-¿Podría justificar la subida de sueldo de Javier Tebas o el voto del club en ese sentido?

Es el presidente de la Liga, hicimos una valoración, 36 clubes a favor y 5 en contra o abstenciones... una unanimidad prácticamente incontestable que valora la aportación de Teas en el control financiero, ha cambiado el fútbol con respecto al pago a los acreedores y por lo que le han venido a buscar de Italia, la gestión de derechos televisivos... Tuvo una oferta de Italia, no podíamos prescindir de él, es de los que mejor conoce los derechos televisivos en el mundo. Es fundamental para el crecimiento del fútbol español y el crecimiento, casi geométrico, de los derechos de televisión"

-¿Y la llegada de futbolistas saudíes a España?

Lo tiene más fácil preguntando a clubes de la misma Comunidad y que comparten cuidad y todo, entiendo que es una operación deportivo comercial"