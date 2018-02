Alemany trabaja ante la posible multa que impediría al Valencia CF fichar

Es la primera vez en mucho tiempo, por no decir la única vez, que el Valencia CF admite en público que podría tener un problema con la FIFA y que teme por si este organismo internacional le sanciona con la prohibición de fichar, y todo fundamentalmente por la investigación sobre los jugadores de origen chino que estuvieron en la cantera del club de Mestalla hace unos años becados por la Corporación Wanda. Es más, el director general del Valencia, Mateu Alemany, no solo admitió que la investigación de la FIFA sigue abierta a pesar de que comenzó hace ya algunos años, además dejó entrever su preocupación y hasta admitió que el club ya está haciendo pesquisas y trabajando en previsión de que pueda ser sancionado y por lo tanto se le impida fichar futbolistas.

Esto puede ser interpretado como que en el seno del club de Mestalla se considera que la sanción es más que posible, pero también se puede ver como que el Valencia conoce la investigación desde hace tiempo y que por lo tanto trabaja con un mínimo de previsión para el caso de que se diera esa situación que es, como mínimo, real, y por lo tanto no se puede vivir de espaldas a ella.

Esta fue la pregunta que se le hizo a Mateu Alemany, y la respuesta del director general del club valencianista en su comparecencia: ¿La FIFA ha archivado la investigación para una posible sanción por el fichaje de menores extracomunitarios? "No está archivada, está en curso, tendría usted que hablar con la FIFA, el riesgo siempre existe cuando está abierto el procedimiento. Hemos hecho valoraciones de posibles resultados para tenerlo previsto y estamos a la espera de que sea resuelto. No dejaré de decir que me parece sorprendente que sean tan estrictos cuando se ficha a un menor de un país no comunitario y se puedan coger jugadores de países europeos sin control ni compensación alguna. Cuanto menos, me parece curioso".

Lo cierto es que por el asunto por los jóvenes jugadores chinos que estuvieron en las escuelas de fútbol de algunos equipos importantes de la Liga española becados por Wanda ya se ha sancionado a un club en España, y ha sido el Atlético de Madrid, que el verano pasado no pudo hacer fichajes y hasta este mes de enero no ha podido contar con Vitolo y Diego Costa.

Lo que dice la norma de la FIFA es que están prohibidas las transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años a menos que sus padres hayan emigrado por razones no relacionadas con el fútbol o si tanto el jugador como el club tienen su hogar o sede a menos de 50 kilómetros de una frontera nacional. Al respecto, los clubes alegan que esta norma es demasiado estricta ya que no protege al pequeño porque normalmente, con el cambio, los jóvenes y sus familias tienen garantizado un mejor nivel de vida y una formación, ya que en las escuelas de fútbol de élite se forma al futbolista y a la persona. La investigación al Valencia CF sigue abierta y lo mismo sucede con el Villarreal, que en su escuela también formó a jugadores becados por la corporación asiática Wanda.

Por otra parte a Mateu Alemany también se le requirió por la situación del joven futbolita coreano del Valencia Kangin Lee. El director general dijo el pasado mes de octubre ante los accionistas que el club iba a trabajar en una nueva estrategia deportiva para que no se escapara ningún joven de la cantera y desde entones se han producido los blindajes de Ferran Torres y Jordi Escobar. El primero estaba jugando en el filial pero ahora ya es un futbolista más del primer equipo y su cláusula de rescisión ha pasado a ser de 25 millones.

Con Escobar, joven delantero que en estos momentos está jugando sus primeros partidos en el Juvenil División de Honor, ha habido una reciente ampliación de contrato con una cláusula prohibitiva. Preguntado por si sucederá algo similar con Kangin en breve, explicó lo siguiente: "Como en muchos más casos, queremos contar con los mejores talentos. En todos los casos de Kangin sí está protegido, tiene un contrato en vigor y no hay ninguna situación concreta ni diferencial con él". Tiene ocho millones de cláusula.