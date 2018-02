Lo que piensa Francis Coquelin sobre Marcelino

Francis Coquelin es uno de los grandes protagonistas del momento en el Valencia. El centrocampista francés demostró en La Rosaleda ante el Málaga que está preparado para hacer de Kondogbia sin que el potencial competitivo del equipo se resienta y, con la baja de su compatriota ante la Real, lo más probable es que vuelva al once titular este domingo en Mestalla.

El jugador, que ha pasado por sala de prensa este jueves, ha reconocido que Marcelino ha tenido un impacto clave para que vuelva a recuperar la confianza tras su paso por el Arsenal. Estas son sus declaraciones:

¿Lleva ya mes y medio en València, cómo se encuentra y qué le ha sorprendido?

Me siento muy bien, se ve en el campo. La bienvenida ha sido muy buena, estoy encantado de estar aquí, me están ayudando mucho los compañeros, espero que siga siendo así porque la verdad es que estoy muy contento desde que he llegado.

¿El vestuario se ha fijado la meta de clasificarse para la Liga de Campeones?

Sí, la verdad es que es algo que sí que se nos pasa por la cabeza, estamos en la cuarta posición después de la victoria del Real Madrid, lo tenemos en mente pero tenemos que ir partido a partido para acabar en esas posiciones.

¿Cómo afronta el partido ante la Real Sociedad?

Va a ser un partido bastante duro pero es en casa pero tenemos que ganar los partidos en casa porque es los de fuera son bastante difíciles. Con la afición de nuestra parte estoy convencido de que vamos a ganar el partido.

¿Ve capaz al Valencia CF de acabar por delante del Madrid en la tabla?

La Liga es muy dura, vamos a ir partido a partido intentando acabar lo más arriba posible. Vamos a dar el máximo, eso lo puedo garantizar.

¿Ve capaz al PSG de eliminar al Madrid en la Champions?

El Madrid tiene muchas opciones después del 3-1 de la ida pero es una competición muy dura. Puede pasar cualquier cosa.

Cazorla le recomendó que viniera al Valencia. ¿Se corresponde lo que está viviendo con aquello que le dijo su ex compañero?

Estuve hablando con él, es verdad, él me animó a venir y es todo tal cual me dijo, estoy muy contento de la decisión de venir aquí.

Diferencias tácticas entre Marcelino y Wenger.

Cada entrenador tiene sus características, estoy muy agradecido a Wenger por darme la oportunidad de jugar, aquí juego con un sistema diferente, un 4-4-2 que estoy disfrutando mucho.

¿Ha probado la paella o Marcelino no deja comer eso?

Ya la he probado y está muy buena, pero intento no comer mucho para que no se enfade el míster.

¿Como se sintió después de marcar el gol?

Hacía mucho tiempo que no marcaba, había pasado mucho desde la última vez, fue un gran centro de Parejo y me alegro de que sirviera para comenzar la remontada y lograr la victoria.

Diferencias tácticas y de juego respecto a la Premier League.

Lo que más me llama la atención es que todos los equipos quieren tener la pelota, tener la posesión.

¿Está en su mejor momento?

Sí, probablemente este es uno de mis mejores momentos como jugador, me siento muy bien en el césped, hay una competencia muy sana para jugar, hay una gran atmósfera, el entrenador me da la oportunidad de jugar y estoy muy contento de haber venido aquí y sentirme aquí.

¿Qué jugador le ha sorprendido más?

El Valencia es un equipo importante, conocía a todos los jugadores antes de venir, me ha sorprendido la calidad que hay en todas las posiciones.

¿En qué medida ha influido Marcelino para vuelva a sentirse un futbolista con confianza?

Marcelino es un mago. Ha estado hablando conmigo muchísimo, ahora sé en cada momento lo que tengo que hacer, me está dando minutos y intento aprovechar las oportunidades. Por eso me encuentro tan bien.

¿Es difícil suplir a Kondogbia?

Kondogbia es un gran jugador, lo ha demostrado en cada partido que ha jugado. No es difícil sustituirlo, somos diferentes, yo juego cuando el entrenador me lo pide y intento dar siempre lo mejor de mí mismo.

Diferencia entre los arbitrajes entre La Liga y la Premier.

La Liga es una gran competición, probablemente estemos hablando de las dos mejores ligas del mundo. Las diferencias son de otro tipo. La Premier es más física, la Liga es más técnica. En el primer partido tenia miedo de que me sacaran muchas amarillas, los respeto y ellos a mí así que de momento vamos por el buen camino.