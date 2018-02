Lato: "Hay que ganar ante la Real como sea"

En su círculo de confianza, cuando se encuentra lejos de los micrófonos, los flashes y las grabadoras, Marcelino comparte abiertamente su admiración por Lato. Si tuviera uno como él en banda derecha, indica en privado, no tendría ni la mitad de quebraderos de cabeza. Y es que pese a su juventud el futbolista de la Pobla ha demostrado ser una garantía en faceta defensiva –donde ha demostrado capacidad para batirse con solvencia con atacantes de la envergadura de Bale–, destaca en los parámetros físicos que recaba el cuerpo técnico durante toda la temporada en el día a día en Paterna y es capaz de aportar al equipo energía y descaro en ataque. Considerado uno de los jugadores con más proyección en su posición –fue incluido en el mejor once Sub-20 del planeta por la prestigiosa revista británica FourFourTwo y esta semana ha sido destacado en el Once de Plata de Fútbol Draft que señala a los mejores jugadores jóvenes del país–, a Lato le llueven las ofertas.

Numerosos equipos se han interesado por su situación, tal y como informó SUPER, pero la idea del canterano es fija: quiere hacerse fuerte y triunfar en Mestalla. "Trabajo día a día para poder ayudar al equipo en lo que necesite y estoy dispuesto a ello. Luego si soy titular o no es el entrenador quien lo decide y hasta el final de la semana no lo sabremos", explicó ayer en un acto en la sede de Caixabank, uno de los partners del Valencia CF. El valencianista tiene ante sí una gran oportunidad ahora para demostrar su potencial y es que el equipo afronta tres partidos en poco más de diez días. Real Sociedad, Athletic y Betis vuelven a medir la consistencia del tejido competitivo de la plantilla y ahí jugadores como Lato tienen un papel fundamental. Está fresco y con ganas de seguir convnciendo. Hasta la fecha el ´15´ ha respondido con nota. Ahora está preparado para entrar por Gayà –está previsto que descanse si no este fin de semana, el miércoles– y avanzar a la primera línea de batalla después de tres partidos sin alinear. No juega desde el partido ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, donde jugó de interior en un contexto complicado, donde el Valencia apenas tuvo protagonismo en el juego.

No será fácil ante la Real, el equipo quiere recuperar la línea del mes de noviembre y para ello Lato sabe que la afición puede jugar una influencia decisiva. "Mestalla es clave, siempre nos ayuda mucho y hay que sacar los tres puntos como sea ante la Real Sociedad. Tras un mes de enero exigente por la Copa del Rey ahora hay que afrontar los partidos con el objetivo de sumar el mayor número de puntos posible", explica. Preguntado por su ídolo, Lato no dudó. Su inspiración es Amedeo Carboni: "es un referente para mí y ojalá pueda llegar a hacer grandes cosas como él». Al lateral le preguntaron también por su gol favorito. "Está claro... el de Carlos Soler en el Bernabéu al Madrid, ya sabéis por qué". Él dio la asistencia. Ahora quiere repetir. Está preparado para volver a mostrar su nivel.