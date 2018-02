"¿Guedes? Los árbitros tienen que valorar las entradas y si hay posibilidad de jugar el balón"

El técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha hablado en rueda de prensa antes del partido de Liga contra la Real Sociedad. El asturiano ha sido preguntado por las continuas patadas que recibe Gonçalo Guedes durante los partidos. Esa ha sido su contestación: "Los árbitros que ven partidos tienen que valorar si las entradas son tarjeta, amarilla o roja". Además, ha hablado de Kondogbia, Zaza, su renovación, el partido contra la Real Sociedad y la barbarie que se vivió el jueves por la noche en Bilbao y que costó la vida a un ertzaina.

- ¿Cómo está Kondogbia?

Valoraremos mañana definitivamente si juega, si puede participar y no perjudica a su completa recuperación. Ha ido trabajando progresivamente, pero todavía no lo ha hecho a un nivel normal. Mañana valoraremos y decidiremos€ al mínimo riesgo, daremos más tiempo a su recuperación.



- Dijiste que no se le puede poner ningún ´pero´ al equipo, pese al rendimiento en acciones a balón parado y defensa del centro lateral.

Hay que distinguir, el ´pero´ en el rendimiento general de competición y luego, situaciones mejorables de juego. Hay que analizar como empezamos, cuales eran los objetivos, donde estamos y por qué. Hay que analizar el nivel de exigencia del equipo en función de los rivales que están en la parte alta; a todo eso me refería. En líneas generales, el rendimiento creo que es óptimo, incluso diría que máximo. En ese proceso hay cosas que mejorar, aunque lo estuviéramos haciendo muy bien, creo que he dado muestras de querer mejorar. Estoy orgulloso y satisfecho con estos futbolistas que tienen esta misma mentalidad. Estoy de acuerdo, están los datos, de que hay determinadas situaciones donde podemos mejorar: a balón parado, en defensa, en ataque, en el repliegue, en las transiciones€ Buscamos siempre situaciones de mejora. Dos goles encajados con el pie en saque de esquina es difícil de ver. Tenemos que mejorar porque eso pone en peligro el resultado, porque obliga a hacer un número de goles y porque es más difícil jugar con el resultado en contra.

Partidos como el de Málaga son apretados, ante un rival que tiene un perfil determinado desde el cambio de entrenador, que ya demostró ante el Atlético de Madrid, al que puso las cosas difíciles para ganar, como a nosotros. Los futbolistas quieren jugar bien y ganar 3-0, pero el rival nos intenta poner las cosas difíciles y lo hemos superado, esta temporada sólo perdimos seis partidos.



- Patadas a Guedes, ¿qué podemos hacer?

Los árbitros que ven partidos tienen que valorar si las entradas son tarjeta, amarilla o roja, y si los adversarios tienen posibilidad de jugar el balón. Entrenamos para jugar bien y ganar.



- Sevilla y Atlético se enfrentan esta jornada.

Como siempre sucede cuando se enfrentan rivales cercanos, mi opinión es que empaten. Después, alcanzar al Atlético es difícil. Lleva ocho goles en contra, ha terminado con la portería a cero en 16 ocasiones y está en un gran momento. Salvo lesión, parece difícil que modifiquen conducta. Es un equipo francamente eficiente y va a ganar muchos puntos; será difícil alncazarlos.



- El momento de la Real Sociedad.

Lamento que ayer no se clasificara, juegan bien al fútbol y me hubiera gustado que pasaran. Es un equipo que hace las cosas bien, este año tiene un rendimiento muy variable, incluso dentro del propio partido. Mete goles y encaja muchos, domina el juego de ataque y contraataque con eficacia y brillantes, pero casi siempre concede oportunidades. Vamos a intentar ser defensivamente fuertes, creo que lo somos, pese a no dejar la portería a cero porque concedemos pocas ocasiones, y vamos a atacarlos. La Real tiene más virtudes ofensivas que defensivas. Eusebio hasta hace poco era aplaudido en España, aunque ahora pase por una fase irregular.



- Barbarie de San Mamés.

Es muy triste que en un espectáculo tan bonito y en una competición tan bonita como la Europa League, la Champions o LaLiga, ocurra algo así. No tengo ninguna duda de que es evitable. Como sucedió otras veces€ es francamente evitable, más si vienen de un país lejanos y conoces lo que puede suceder. Sólo nos ponemos tristes cuando esto ocurre, pero creo que nosotros debemos evitar situaciones de riesgo. El fútbol es para disfrutar con la familia y verse involucrado en situaciones así es triste. Ojalá sirva, a quien corresponda (aunque implica a muchos), para que no vuelva a ocurrir.



- Mateu Alemany aseguró que por su perfil no necesitan director deportivo.

Mateu expresó lo que él piensa, toma decisiones respecto a diferentes estamentos del club. Como ya sabéis, doy mi opinión respecto a entradas y salidas, respecto a como conformar la plantilla. Pero en ningún caso doy nombres. El entrenador tiene que estar en los partidos, en la competición, en analizar para mejorar a su equipo o en contrarrestar al rival. Tenemos una secretaría técnica y la comunicación es fluida; en su momento buscaremos perfiles para hacer un equipo cada vez más fuerte y daré mi opinión, no definitiva€ será una más.

- ¿Cómo está Andreas Pereira? ¿Llega a tiempo para oxigenar al equipo con esta semana de tres partidos?

Esperamos que Andreas se incorpore pronto al grupo, es posible que la semana que viene se incorpore poco a poco a hasta la normalidad. Veremos cómo evolucionan los que llegan con problemas. Este partido es muy importante, como los siete de casal sobre todo teniendo en cuenta que tras cuatro días hay otro partido. Es imposible que haga la misma alineación en los tres partidos.

- Zaza no marca desde diciembre y no es titular fijo, ¿cómo lo ve a nivel anímico?

Lo veo centrado y super sereno, muy bien. Además ahora está francamente bien, igual que el resto. Hace días que no lo veía así, con un buen estado de ánimo, buena actitudy con trabajo fenomenal. Vemos datos, nivel físico y mental y analizamos. No preocupa nada su estado físico y mental. Pero durante la temporada hay situaciones que se dan. Y todo irá a su cauce y como entrenador, de acuerdo a datos que tenemos, intento ser justo y buscar lo mejor. Analizamos lo máximo para poner a los jugadores para ganar.

- ¿Qué puede decir de su renovación? Mateu Alemany repite discurso, ¿ha habido algún movimiento o llegará a final de temporada?

Ambas partes estamos de acuerdo que el VCF está por encima de cualquier tema persona. A mi l oque me preocupa es lo inmediato, el nivel competitivo, ganar partidos, afrontarlos con el máximo rigor y seriedad para poder ganarlos, esto está por encima de la renovación del entrenador, y además, tengo otra temporada de contrato. Tiempo habrá para hablar y para prolongarlo si se considera oportuno. Lo inmediato es lo importante.

-¿Cómo ve a Coquelin?

Todos debemos aportar más. Cuerpo técnico, jugadores, los que participen€ todos debemos mejorar. A nivel colectivo y a nivel individual. Ese es el objetivo diario.

-El club dice que quiere que Marcelino esté muchos años en el Valencia, ¿eso le reconforta?

Por supuesto que me reconfortan estas palabras, pero me hace feliz y satisfecho la respuesta de los jugadores en los entrenamientos, y las palabras de personas cercanas que me dicen en privado. Nos sentimos aceptados, apoyados y respaldados, tremendamente. Ojalá se prolongue esto durante mucho tiempo. Pero es fútbol y oscila mucho, espero que oscile lo menos posible y sigamos ganando para poder mantener la posición que tenemos.