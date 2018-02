Kondogbia, riesgos cero

Política de cero riesgo. Marcelino lo dejó claro en sala de prensa: no van a forzar a Geoffrey Kondogbia. «Podrá participar si no perjudica a su recuperación completa. Ha ido trabajando progresivamente, pero todavía no lo ha hecho a un nivel normal. Al mínimo riesgo, daremos más tiempo a su recuperación», insistió el asturiano. Futbolista, técnicos y cuerpo médico valorarán y decidirán en función del dolor. Todo va según el plan de recuperación previsto y no hay necedidad de provocar un paso en falso. La idea era estar ´parado´ diez días –después del partido contra el Levante– y se ha cumplido; Kondogbia salió a entrenar por primera vez el jueves por la tarde. El objetivo siempre ha sido estar operativo para los dos partidos de la próxima semana ante Athletic y Betis, con el foco alumbrando al clásico de San Mamés.El entrenamiento de hoy será definitivo. Kondo puede entrar en la lista como refuerzo, aunque la plaza en la medular junto a Dani Parejo está prevista para Francis Coquelin.

La política de gestión de riesgos cubre al resto de la plantilla. Kondogbia se retiró antes de terminar el entrenamiento y otros dos futbolistas tampoco se retiraron antes del final: Andreas Pereira y Jeison Murillo. El primero fue el brasileño. Más tarde, el colombiano y el francés. Espera una semana exigente al máximo.



Murillo, imprescindible

Murillo no participó en unos ejercicios de ataque con la intención de dosificarlo. Su situación es distinta a la de Kondogbia, que sí hubiera podido participar con lógica. Marcelino le ahorró la carga al central en unos ejercicios específicos para los atancantes.

El colombiano volvió a jugar en Málaga tras casi tres meses fuera debido a una hernia y un problema de abductor. Murillo es una pieza clave en la defensa de Marcelino y es fundamental a corto plazo, más todavía sin Ezequiel Garay. Tiene que estar en la batalla tierra-aire que espera en San Mamés. Como Kondogbia, que ayer se marchó poco después a los vestuarios poco después. La presencia de Coquelin ha sido una descarga para todos.



Listos para las rotaciones

Kondogbia ha resistido hasta el límite, ha jugado muchos minutos ofreciendo un despliegue radical. Marcelino ya ha advertido que no repetirá equipos: «Veremos cómo evolucionan los que llegan con problemas. Este partido es muy importante, sobre todo, teniendo en cuenta que tras cuatro días hay otro partido. Es imposible que haga la misma alineación en los tres partidos».