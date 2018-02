Sandra reta al Barcelona

Desde hace tiempo, Valencia Femenino y Barça, rivales este domingo -13:00 horas- en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna, mantienen una conexión a través de sus jugadoras. El último caso fue Sandra Hernández , que en verano pasado dejó al Barça después de tres temporadas. El atacante canaria es el último ejemplo de un cambio de colores bastante frecuente.

Las culés Gemma Gili (2012) y Leila Ouahabi (2016) –en proceso de recuperación de la lesión en rodilla– hicieron el recorrido en sentido inverso y también directamente. En la esquina valencianista, el duelo de la 21ª jornada de Liga será especial para Anair Lomba, Carol Férez y Mari Paz Vilas. Las tres en su día formaron parte del primer equipo azulgrana y ahora coinciden en la delantera del Valencia. Otra vieja conocida para la afición barcelonista es Paula Nicart, que surgió de las categorías inferiores azulgrana antes de hacer carrera deportiva en Primera División y acabar en la defensa del Valencia.

Para Sandra será un partido muy especial. Conoce el Barcelona, sabe de su potencial, pero no les tiene miedo. Apuesta por la unión, la garra y la mentalidad ganadora para jugarle de tú a tú a las azulgrana. «Cada partido es diferente, este va a ser especial pero tenemos que ir todas juntas, unidas y sacar el coraje y la garra que tiene el Valencia. Sabemos jugar al fútbol y tenemos que ir de tú a tú». La jugadora del Valencia está convencida de que, más que en el Barça, tiene que pensar en ellas mismas. «Más que puntos débiles del rival, que los tiene porque ningún equipo es perfecto, va a depender el partido del trabajo que hagamos nosotras».

Sandra ya vivió primer enfrentamiento ante el Barça en la primera vuelta. Ahora espera repetir, aunque con victoria. «Se me removía todo, enfrentarme a mis excompañeras es más que especial. Tengo la oportunidad de el domingo hacerlo de nuevo y voy a estar muy emocionada pero sobre todo muy motivada». Sandra tiene ganas de que llegue el partido. Sobre todo, más que para reivindicarse, para sumar los tres puntos. «El Barça sabe como juego, les debo mucho, es un equipo que me dio muchas cosas no solo futbolísticamente, aprendí mucho, pero no tengo nada que demostrarles, solo a mí misma y sumar al Valencia».

Durante toda la semana ha hablado con sus excompañeras. Los piques son inevitables, aunque tiene claro que dentro del campo no habrán amigas que valgan. «Algún contacto he tenido, somos amigas, mantengo una buena relación con varias de ellas, pero luego en el partido seremos rivales. En el campo no hay amigas que valgan».

Sandra no se fía del último tropiezo del Barcelona, pero sí del buen momento por el que atraviesa el Valencia. «El equipo está muy motivado, a pesar del tropiezo ante el Atlético, sabemos que es un partido bastante difícil este ante el Barça y tenemos muchas fuerzas y ganas se seguir sumando. Estos son los partidos que gustan jugar y estamos muy unidas», afirmaba.

Las de Oliva solo piensan en sumar tres nuevos puntos. «Importantes son todos los partidos porque en todos hay tres puntos en juego. Estamos en una Liga que ha mejorado mucho en las últimas temporadas y todos los rivales te lo ponen complicado, ya sea en casa o fuera, creo que hay que ir partido a partido, analizar a cada rival y luchar por los tres puntos», afirmó.

El Puchades registrará la entrada del año



Sandra sabe que la afición del Valencia va a jugar un papel muy importante el domingo en el Puchades. «La afición del Valencia es espectacular y necesitamos siempre su apoyo y su aliento. Su garra nos ayuda en los momentos malos, y seguro que tendremos momentos complicados en los que los vamos a necesitar. La victoria no es solo de un equipo sino también de una afición que te ayuda en cada partido. La afición siempre está a nuestro lado, un partido tan bonito como el del Barcelona sabemos que van a venir muchos más y para nosotras es un plus, un extra de motivación».

Para la valencianista va a ser un partido que se decida en los pequeños detalles. «Va a ser un partido muy competitivo, las diferencias van a estar en los pequeños detalles, a parte de disfrutar del partido se va ver un fútbol de tú a tú. Es un partido de alto nivel». Sandra deja claro el objetivo del equipo. «Estar lo más arriba posible, hay que ser realistas y nos gustaría alcanzar la tercera posición y llegar a la Copa en un buen momento».

Sandra crece en el Valencia y el premio no ha podido ser mejor: la llamada de España. «La selección es un premio al esfuerzo, le debo mucho a mis compañeras porque ir con la selección es una experiencia que voy a disfrutar como una niña pequeña. Es la tercera vez que voy a ir, ojalá que no sea la única».