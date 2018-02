El Valencia persigue un fichaje de la Juventus

El Valencia CF está detrás del fichaje de Pablo Longoria. No es futbolista, actualmente ocupa el puesto de jefe de scouting de la Juventus de Turín y según el periodista italiano Gianluca Di Marzio el Valencia CF le ha ofrecido un cargo interesante para su estructura técnica.

Longoria es asturiano y tiene una magnífica relación desde hace mucho tiempo con Marcelino García, que es el gran valedor de esta operación en el club de Mestalla.

Actualmente, el Valencia CF no tiene la figura de director deportivo en su organigrama y, tal como explicó días atrás Mateu Alemany, tampoco estaría en los planes incorporar un cargo de este tipo. Aunque eso no quiere decir que un perfil como el de Pablo Longoria no encaje, porque se trata de uno de los profesionales de la captación de jóvenes talentos más reconocidos del fútbol europeo.

¿Es prescindible una dirección deportiva? "Existen diferentes estructuras en cada club, aquí consideramos que con el perfil que tiene nuestro entrenador, y con la estructura del club, es suficiente para cubrir el área técnica, hay una secretaría fuerte que hace un seguimiento de mercado y jóvenes continuado y fuerte. Tenemos un secretario técnico y es más que suficiente para afrontar el futuro", decía Alemany en su última rueda de prensa.

Di Marzio habla incluso de que Longoria está de visita en Valencia.